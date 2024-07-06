Hugh Jackman ile Ryan Reynolds'ın Türkiye - Hollanda Maçını Stadyumda İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı!
Hugh Jackman ile Ryan Reynolds'ın Türkiye - Hollanda Maçını Stadyumda İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı!
'Deadpool & Wolverine' filminin oyuncuları Türkiye-Hollanda maçını izlerken görüldü. Gelin filmin detaylarına, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in fotoğraflarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in rol aldığı 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da vizyona giriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan film, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri.
Tabii bunda iki ünlü oyuncunun yan yana gelip galadan davetlere koşturup filmin reklamını yapması da var.
Ama onları 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçını izlediğini görmeyi hiç beklemiyorduk. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, bu akşamki Türkiye-Hollanda maçının oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumunda görüldü. Yanlarında filmin yönetmeni Shawn Levy de var.
İkilinin görüntüleri sosyal medyaya yayıldı. Ne yalan söyleyelim çok reklam kokan hareketler ama bir o kadar da mükemmel. Bizi destekliyorlarsa hele çok daha güzel!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu olaya ne tepkiler geldi?
Bu yoruma bakılırsa bizi destekliyor...
26 Temmuz diyoruz ya ondan işte...
Onlar maça geldiyse biz de mecbur filme gideceğiz.
İşte böyle şaşırtır insanı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ee herhalde abla...
Siz ikilinin bu sürpriz reklamına ne diyorsunuz? Belki de Wolverine Bozkurt olayından sonra sahaya inmek istemiştir. Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın