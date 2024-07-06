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Hugh Jackman ile Ryan Reynolds'ın Türkiye - Hollanda Maçını Stadyumda İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı!

Hugh Jackman ile Ryan Reynolds'ın Türkiye - Hollanda Maçını Stadyumda İzlemesi Dikkatlerden Kaçmadı!

futbol film EURO2024
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 23:25

'Deadpool & Wolverine' filminin oyuncuları Türkiye-Hollanda maçını izlerken görüldü. Gelin filmin detaylarına, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in fotoğraflarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Başrolünde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in rol aldığı 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da vizyona giriyor.

Başrolünde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'in rol aldığı 'Deadpool & Wolverine' filmi 26 Temmuz'da vizyona giriyor.

Marvel Comics karakterleri Deadpool ve Wolverine'e dayanan film, son zamanların en çok beklenen yapımlarından biri.

Tabii bunda iki ünlü oyuncunun yan yana gelip galadan davetlere koşturup filmin reklamını yapması da var.

Tabii bunda iki ünlü oyuncunun yan yana gelip galadan davetlere koşturup filmin reklamını yapması da var.

Ama onları 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçını izlediğini görmeyi hiç beklemiyorduk. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, bu akşamki Türkiye-Hollanda maçının oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumunda görüldü. Yanlarında filmin yönetmeni Shawn Levy de var.

Ama onları 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçını izlediğini görmeyi hiç beklemiyorduk. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, bu akşamki Türkiye-Hollanda maçının oynandığı Berlin Olimpiyat Stadyumunda görüldü. Yanlarında filmin yönetmeni Shawn Levy de var.

İkilinin görüntüleri sosyal medyaya yayıldı. Ne yalan söyleyelim çok reklam kokan hareketler ama bir o kadar da mükemmel. Bizi destekliyorlarsa hele çok daha güzel!

İkilinin görüntüleri sosyal medyaya yayıldı. Ne yalan söyleyelim çok reklam kokan hareketler ama bir o kadar da mükemmel. Bizi destekliyorlarsa hele çok daha güzel!
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Peki bu olaya ne tepkiler geldi?

Peki bu olaya ne tepkiler geldi?
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Bu yoruma bakılırsa bizi destekliyor...

Bu yoruma bakılırsa bizi destekliyor...
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26 Temmuz diyoruz ya ondan işte...

26 Temmuz diyoruz ya ondan işte...
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Onlar maça geldiyse biz de mecbur filme gideceğiz.

Onlar maça geldiyse biz de mecbur filme gideceğiz.
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İşte böyle şaşırtır insanı...

İşte böyle şaşırtır insanı...
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Ee herhalde abla...

Ee herhalde abla...
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Siz ikilinin bu sürpriz reklamına ne diyorsunuz? Belki de Wolverine Bozkurt olayından sonra sahaya inmek istemiştir. Buyrun yorumlara...

Siz ikilinin bu sürpriz reklamına ne diyorsunuz? Belki de Wolverine Bozkurt olayından sonra sahaya inmek istemiştir. Buyrun yorumlara...

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