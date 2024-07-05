Beklerken Ağaç Olduğumuz 'Stranger Things' Dizisinin Yaratıcısı Yarı Müjdeli Haberi Verdi!
Beklerken Ağaç Olduğumuz 'Stranger Things' Dizisinin Yaratıcısı Yarı Müjdeli Haberi Verdi!
Netflix'in hit dizisi Stranger Things'ten hayranları heyecanlandıracak bir haber geldi. Dizinin ortak yaratıcısı Ross Duffer, paylaştığı bir fotoğraf ve video ile herkeste heyecan yaptı. Detaylar içerikte!
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Stranger Things hayranları, çok uzun zamandır dizinin 5. sezonunu iple çekiyor. 4. sezon tam iki yıl önce yayınlanmış ve o tarihten bu yana izleyenler diziyi unuttuklarını dile getiren pek çok sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Ne yalan söyleyelim haklılar!
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Dizinin yayınlanan son sezonu Hawkins çetesi ile Vecna arasındaki yüzleşmeyi ekranlara taşımıştı. İzleyenler de beşinci sezonda karakterlerin hikayelerinin nasıl sonlanacağını merak eder olmuştu.
Hikaye nasıl sonlanır bilmiyoruz ama Stranger Things'i beklerken gözü yollarda kalan izleyiciler için küçük bir haberimiz var. Dizinin ortak yaratıcılarından Ross Duffer, Instagram hesabında hayranları heyecanlandıracak bir gönderi paylaştı.
Bilimkurgu dizisinin yaratıcısının paylaşımında dizinin tüm oyuncuları ve dizi ekibi aynı karede yer alıyor. Videoda dizide 'Mike Wheeler' karakterini canlandıran Finn Wolfhard'ın bir kaseye misket attığı görülüyor.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Gönderi notunda yazılana bakılırsa Stranger Things'in 5. sezon çekimlerinin yarısı tamamlanmış durumda. Ekip şu an çekimlerin 24. haftasında.
Çekim ve yapım aşamaları takvime uygun giderse son sezon 2025 yılının ortalarında gösterime girecek. Anlayacağınız yani daha 1 yılımız var! Ross Duffer'a gelince bu iyi bir haber değil gibi sanki ama yine de sen bilirsin...
Bonus: Beklerken ağaç olup içeceğini hüpleten Vecna:
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