'Wednesday' Dizisi Harcama Rekoru Kırınca İrlanda Başbakanı Soluğu Sette Aldı!
'Wednesday' Dizisi Harcama Rekoru Kırınca İrlanda Başbakanı Soluğu Sette Aldı!
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Netflix'in hit dizisi Wednesday'in hayranları, ikinci sezonu merakla bekliyor. Tabii hal böyle olunca dizi ekibinin attığı her adım tüm dünyada merakla takip ediliyor.
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Gösterime girdiği 2022 yılından beri şov dünyasını sallayan ve geçen sene 250 milyondan fazla izlenen dizi şimdilerde yeni bir rekoru kırmak üzere.
Variety'nin haberine göre Emmy ödüllü 'Wednesday'in İrlanda'da gerçekleşen ikinci sezon çekimleri resmen olay oldu. Dizinin yapım şirketinin yaptığı harcamalar İrlanda'nın bugüne kadar gördüğü en büyük yapım harcaması oldu.
Hatta ve hatta İrlanda Başbakanı 'Wednesday' setini ziyaret etti. Başbakan Taoiseach Simon Harris, dizinin yönetmeni Tim Burton ile yapımcıları kutladı.
Wednesday'in ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz mayıs ayında başlamıştı. Jenna Ortega'nın başrolde olduğu dizinin kadrosuna ünlü oyuncu Steve Buscemi ve Westworld dizisinin Thandiwe Newton dahil olmuştu.
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Habere bakılırsa Netflix ya da Wednesday İrlanda ekonomisini epey bir destekliyor. İrlanda son zamanlarda tam bir dizi-film yuvası oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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