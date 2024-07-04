Marvel Başkanı, Senaryosu Gizli Tutulan Yeni Dizinin İzleyenleri Korkutacağını İma Etti

'WandaVision spinoffu 'Agatha All Along' son derece eğlenceli bir dizi olacak. Ta ki korkutucu hale gelene kadar. Agatha Harkness tam bir anti-kahraman. Dizide izleyenleri Cadılar Bayramı eğlencesiyle içine çekip sonra ağlatacak. Bu tam da Marvel tarzı bir Cadılar Bayramı dizisi' dedi.