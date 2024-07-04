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Marvel Başkanı, Senaryosu Gizli Tutulan Yeni Dizinin İzleyenleri Korkutacağını İma Etti

Marvel Başkanı, Senaryosu Gizli Tutulan Yeni Dizinin İzleyenleri Korkutacağını İma Etti

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 12:36

Marvel'ın yeni dizisi 'Agatha All Along' önümüzdeki sonbaharda ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Agatha'nın hikayesi yola çıkmışken Marvel'ın başkanı dizi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gelin onun söylediklerine hep birlikte bakalım.

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WandaVision dizisindeki olayları kaldığı yerden devam ettiren 'Agatha All Along' dizisi için geri sayım başladı. Marvel hayranlarının merakla beklediği dizi 18 Eylül tarihinde Disney+'ta ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

WandaVision dizisindeki olayları kaldığı yerden devam ettiren 'Agatha All Along' dizisi için geri sayım başladı. Marvel hayranlarının merakla beklediği dizi 18 Eylül tarihinde Disney+'ta ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin başrollerinde Kathryn Hahn, Joe Locke ve Patti LuPone yer alıyor. WandaVision'ı izleyenler bilir; Kathryn Hahn o dizide Agatha Harkness karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu bu dizide de rolünü tekrar ediyor.

Dizinin başrollerinde Kathryn Hahn, Joe Locke ve Patti LuPone yer alıyor. WandaVision'ı izleyenler bilir; Kathryn Hahn o dizide Agatha Harkness karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncu bu dizide de rolünü tekrar ediyor.

Dizi, 'WandaVision' olaylarından sonra Agatha Harkness'ın eski güçlerini geri kazanma arayışına çıkmasını ve bu süreçte bazı müttefikleriyle başının derde girmesini konu alıyor.

Dizi, 'WandaVision' olaylarından sonra Agatha Harkness'ın eski güçlerini geri kazanma arayışına çıkmasını ve bu süreçte bazı müttefikleriyle başının derde girmesini konu alıyor.

Marvel'ın alışılmış aksiyon dolu süper kahraman hikayelerinden farklı olan 'WandaVision'dan sonra bu dizinin izleyenleri tatmin edip etmeyeceği daha şimdiden merak konusu.

Marvel'ın alışılmış aksiyon dolu süper kahraman hikayelerinden farklı olan 'WandaVision'dan sonra bu dizinin izleyenleri tatmin edip etmeyeceği daha şimdiden merak konusu.

Independent'ın haberine göre ise Marvel Studios'un yayın, televizyon ve animasyon başkanı Brad Winderbaum bu diziden oldukça umutlu. Marvel'ın podcast programına konuşan Brad Winderbaum yaptığı açıklamada,

Independent'ın haberine göre ise Marvel Studios'un yayın, televizyon ve animasyon başkanı Brad Winderbaum bu diziden oldukça umutlu. Marvel'ın podcast programına konuşan Brad Winderbaum yaptığı açıklamada,

'WandaVision spinoffu 'Agatha All Along' son derece eğlenceli bir dizi olacak. Ta ki korkutucu hale gelene kadar. Agatha Harkness tam bir anti-kahraman. Dizide izleyenleri Cadılar Bayramı eğlencesiyle içine çekip sonra ağlatacak. Bu tam da Marvel tarzı bir Cadılar Bayramı dizisi' dedi.

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Siz Marvel'ın yeni dizisi 'Agatha All Along' hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Siz Marvel'ın yeni dizisi 'Agatha All Along' hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

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