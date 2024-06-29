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Kedi Dahil! Distopik Korku Filmi 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün' Eleştirmenler Tarafından Çok Beğenildi

Kedi Dahil! Distopik Korku Filmi 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün' Eleştirmenler Tarafından Çok Beğenildi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 19:14

Michael Sarnoski'nin yönettiği A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) filmi eleştirmenler tarafından çok beğenildi. Gelin filmin ayrıntılarına ve izleyici puanlarına hep birlikte bakalım.

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A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) serisinin devam filmi A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) bu hafta vizyona girdi. John Krasinski'nin orijinal hikayesine dayanan film eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

A Quiet Place (Sessiz Bir Yer) serisinin devam filmi A Quiet Place: Day One (Sessiz Bir Yer: Birinci Gün) bu hafta vizyona girdi. John Krasinski'nin orijinal hikayesine dayanan film eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

Başrollerinde Lupita Nyong'o ve Joseph Quinn'in oynadığı film, Sam adındaki bir kadının ultra hassas işitmeye sahip uzaylı yaratıklar tarafından gerçekleştirilen bir istila sırasında kendini New York'ta kapana kısılmış halde bulmasını konu alıyor. Kedisi Frodo da bu hikayeye dahil...

Başrollerinde Lupita Nyong'o ve Joseph Quinn'in oynadığı film, Sam adındaki bir kadının ultra hassas işitmeye sahip uzaylı yaratıklar tarafından gerçekleştirilen bir istila sırasında kendini New York'ta kapana kısılmış halde bulmasını konu alıyor. Kedisi Frodo da bu hikayeye dahil...

Filmin yönetmen koltuğunda ise 'Pig' filmi ve 'Fight Night Legacy' dizisini yöneten Michael Sarnoski oturuyor. Serinin üçüncü yapımı olan film, izleyenleri uzaylı istilasının başlangıcına geri götürüyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise 'Pig' filmi ve 'Fight Night Legacy' dizisini yöneten Michael Sarnoski oturuyor. Serinin üçüncü yapımı olan film, izleyenleri uzaylı istilasının başlangıcına geri götürüyor.

Independent'ın aktardığına göre Hollywood Reporter'a konuşan başroldeki Lupita Nyong'o filmi şu sözlerle anlatıyor:

Independent'ın aktardığına göre Hollywood Reporter'a konuşan başroldeki Lupita Nyong'o filmi şu sözlerle anlatıyor:

'Biz insanlar kelimelerden daha fazlasıyla iletişim kurarız. Konuşmak zorunda olmamak ilkel ama özgürleştirici. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filmi spontane ancak bir o kadar da heyecan verici ve tehlikeli.'

Bütçesi 67 milyon dolar olan filme gelen yorumlar ise oldukça olumlu. Rotten Tomatoes'da bakıldığında Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, izleyenlerden 10 üzerinden 7.1 puan aldı. Eleştirmenler filmi gerginlik verici ama öncekilerden daha az ürkütücü buldu. 11 Eylül saldırılarını ve o dönemki ruh halini yansıttığını dile getirenler de oldu.

Bütçesi 67 milyon dolar olan filme gelen yorumlar ise oldukça olumlu. Rotten Tomatoes'da bakıldığında Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, izleyenlerden 10 üzerinden 7.1 puan aldı. Eleştirmenler filmi gerginlik verici ama öncekilerden daha az ürkütücü buldu. 11 Eylül saldırılarını ve o dönemki ruh halini yansıttığını dile getirenler de oldu.
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Siz distopik korku unsurlarıyla, sessizliğiyle izleyenleri rahatsız eden ve daha şimdiden yılın en iddialı yapımlarından biri olarak nitelendirilen Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filmini izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Siz distopik korku unsurlarıyla, sessizliğiyle izleyenleri rahatsız eden ve daha şimdiden yılın en iddialı yapımlarından biri olarak nitelendirilen Sessiz Bir Yer: Birinci Gün filmini izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

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