Jessica Alba'nın Yeni Filmi Netflix'te Zirveye Otursa da İzleyiciler Tarafından Hiç Beğenilmedi!
Jessica Alba'nın Yeni Filmi Netflix'te Zirveye Otursa da İzleyiciler Tarafından Hiç Beğenilmedi!
Jessica Alba'nın yeni filmi Tetikte, Netflix'te gösterime girdi. Dünya çapında dijital platformun zirvesine yerleşen film, çok izlendi ama beğenilmedi. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jessica Alba ve Anthony Michael Hall'ın başrolde oynadığı Trigger Warning (Tetikte) 21 Haziran'da Netflix'te gösterime girdi. Film yayınlandığı andan itibaren dünya çapında çok izlendi ama hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından topa tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Tetikte'yi izleyen sosyal medya kullanıcıları, filmi bitiremediklerini ve hatta korkunç bulduğunu dile getirdikleri gönderiler paylaştı. Uluslararası medyada film hakkında en dikkat çekici yorum ise bir kullanıcının "bu filmi izleyeceğime duvarı boyayıp boyanın kurumasını izlemeyi tercih ederim" sözleri oldu. Ayrıca kullanıcılar arasında aksiyon filminin heba olduğunu dile getirenler de oldu.
Independent'ın aktardığına göre 'Tetikte', Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden sadece 16 izleyici puanı aldı. Tabi Jessica Alba'nın yeni filmini beğenenler de var.
Zira Alba'nın kişisel olarak çok büyük hayranları var. Üstelik bu film 5 yıl aradan sonra ünlü oyuncunun çıkardığı ilk film. Alba en son İsimsiz Katiller Kulübü (Killers Anonymous) filminde rol almıştı.
Jessica Alba'nın başrolde olduğu aksiyon türündeki 'Tetikte' filmi, yetenekli bir Özel Kuvvetler subayının, ölen büyükbabasının barını sahiplenmesini ve memleketinde şiddet rüzgarları estiren bir çeteyle anlaşmazlık içerine girmesini konu alıyor. Siz Netflix'teki filmi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın