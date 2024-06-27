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Lanthimos'un Kurgucusu, Kinds of Kindness'ı İzlemenin Poor Things'ten Sonra Hiç Kolay Olmadığını İtiraf Etti

Lanthimos'un Kurgucusu, Kinds of Kindness'ı İzlemenin Poor Things'ten Sonra Hiç Kolay Olmadığını İtiraf Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 09:06

Yorgos Lanthimos'un Oscar adaylı kurgucu Yorgos Mavropsaridis, yönetmenin yeni filmi Kinds of Kindness hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mavropsaridis'in @sinemori'ye verdiği röportaja ve filmin ayrıntılarına gelin hep birlikte bakalım.

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Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kinds of Kindness (Merhamet Hikayeleri) filmi 5 Temmuz tarihinde Türkiye'de vizyona giriyor.

Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu Kinds of Kindness (Merhamet Hikayeleri) filmi 5 Temmuz tarihinde Türkiye'de vizyona giriyor.

Filmin başrollerinde yönetmenin sık sık birlikte çalıştığı Emma Stone, Jesse Plemons ve Willem Dafoe yer alıyor. Üstelik başroller bu filmde farklı rolleri canlandırıyor. Bu açıdan bile bakıldığında izleyicileri oldukça karmaşık bir hikaye bekliyor diyebiliriz.

Filmin başrollerinde yönetmenin sık sık birlikte çalıştığı Emma Stone, Jesse Plemons ve Willem Dafoe yer alıyor. Üstelik başroller bu filmde farklı rolleri canlandırıyor. Bu açıdan bile bakıldığında izleyicileri oldukça karmaşık bir hikaye bekliyor diyebiliriz.

Kinds of Kindness, kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir adamı, denizde boğulan karısının geri döndüğünü öğrenen bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan bir kadını konu alıyor.

Kinds of Kindness, kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir adamı, denizde boğulan karısının geri döndüğünü öğrenen bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan bir kadını konu alıyor.

Hatırlarsanız filmin duyurusu Poor Things'in daha konuşulduğu ve tartışıldığı sıralarda gelmişti. O yüzden pek çok izleyici sosyal medyada yönetmenin yeni film için neden bu kadar acele ettiğini sorgulayıp tiye almıştı. Zira hiçbirimiz daha Kinds of Kindness gibi bir filme hazır değildik. Özellikle Poor Things'ten sonra.

Tabii sadece böyle düşünen bizler değiliz. @sinemori, Yorgos Lanthimos'un yıllardır beraber çalıştığı Oscar adaylı kurgucu Yorgos Mavropsaridis ile bir röportaj yaptı.

Tabii sadece böyle düşünen bizler değiliz. @sinemori, Yorgos Lanthimos'un yıllardır beraber çalıştığı Oscar adaylı kurgucu Yorgos Mavropsaridis ile bir röportaj yaptı.
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Mavropsaridis röportajında Kinds of Kindness'ın insanların Poor Things'ten sonra bekleyeceği bir film olmadığını dile getirdi. O röportajı buradan izleyebilirsiniz:

Peki siz Kinds of Kindness'ı izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

Peki siz Kinds of Kindness'ı izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

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