Forrest Gump Oyuncusu Tom Hanks, Yeni Filminde 20 Yaşına Geri Döndü!
Forrest Gump Oyuncusu Tom Hanks, Yeni Filminde 20 Yaşına Geri Döndü!
Forrest Gump oyuncuları Tom Hanks ve Robin Wright, uzun bir aradan sonra yeni bir filmde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kasım ayında vizyona girecek 'Here'ın fragmanı ve ilk görselleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Gelin filmin ayrıntılarına ve oyuncuların değişimlerine hep birlikte bakalım.
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Forrest Gump'ın başrollerinde oynayan Tom Hanks ve Robin Wright, şimdilerde sinema tarihinde çok ses getirecek yeni bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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İkili, Forrest Gump'ın da yönetmenliğini yapan Robert Zemeckis ile birlikte 'Here' filminde bir araya geldi. Filmden gelen ilk fotoğraflar sinemaseverleri oldukça şaşırtacak cinsten.
'Here'dan paylaşılan ilk görsellerde 67 yaşındaki Tom Hanks ile 58 yaşındaki Robin Wright çok daha genç gözüküyor. Ayrıca film 100 yıl boyunca tek bir mekanda geçiyor.
'Here'ı çok dikkat çekici yapan özelliklerden biri de 104 dakikalık film boyunca kameranın sabit kalması... Film boyunca kamera hiç yerinden ayrılmıyor ve Hank ve Wright'ın canlandırdığı çiftin hikayesini izleyicilere anlatıyor.
Richard rolündeki Tom Hanks, 100 yıl süren bu filmde geleneksel makyaj efektleri ve dijital yaşlandırma teknolojisi sayesinde hem çok genç hem de çok yaşlı gözüküyor.
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Fragmanı izleyince ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız:
Siz önümüzdeki kasım ayında vizyona girmesi beklenen 'Here' hakkında ne düşünüyorsunuz? Filmi izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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