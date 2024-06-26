Forrest Gump Oyuncusu Tom Hanks, Yeni Filminde 20 Yaşına Geri Döndü!

Forrest Gump oyuncuları Tom Hanks ve Robin Wright, uzun bir aradan sonra yeni bir filmde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kasım ayında vizyona girecek 'Here'ın fragmanı ve ilk görselleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Gelin filmin ayrıntılarına ve oyuncuların değişimlerine hep birlikte bakalım.