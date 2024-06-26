Bu Sefer Kurtaracaklar! 'Prison Break' Kardeşler Yepyeni Bir Dizide Tekrar Bir Araya Geldi
Bu Sefer Kurtaracaklar! 'Prison Break' Kardeşler Yepyeni Bir Dizide Tekrar Bir Araya Geldi
'Prison Break' dizisinde iki kardeşi canlandıran Wentworth Miller ve Dominic Purcell, 'Snatchback' adlı bir dizide tekrar bir araya gelmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte!
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2005 yılında yayınlanmaya başlayan ve beş sezon süren 'Prison Break' hiç kuşkusuz tüm zamanların en harika dizileri arasında yer alıyor. Zira hapishaneden kaçış dizisi deyince hepimizin aklına 'Prison Break' geliyor.
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Dizi, dahi bir mühendis olan Michael Scofield'ın, abisi Lincoln Burrows'u kurtarmak için hapishaneye girmesini ve kısa sürede zekasıyla herkes tarafından dikkat çekmesini anlatmıştı.
İzleyiciler olarak beş sezon boyunca iki kardeş arasındaki derin bağı, Michael'ın hapishane doktoru Sara ile olan aşkını, Michael ve Lincoln'ün kaçış planına dahil olan mahkumlar ve gardiyanların hikayelerini izlemiştik. Hatta izlemiştik demeyelim bugün bile 'Prison Break' dijital platformlarda en çok izlenenler arasında.
Zira 'Prison Break'te iki kardeşi canlandıran Wentworth Miller ve Dominic Purcell rolleriyle hâlâ popüler. Öyle ki ikili şimdilerde yeni bir projede bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Variety'nin haberine göre 'Prison Break' kardeşleri oynayan Dominic Purcell ve Wentworth Miller, 'Snatchback' adlı bir dizide başrolleri paylaşacak.
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'Snatchback', günümüzde hâlâ sahada aktif olarak çalışan gizli bir istihbarat subayının hayatından ilham alacak. Dizi, dünya çapında rehineleri kurtaran, son derece yetenekli ve sözleşmeli bir ajan ekibinin hikayesini ekranlara taşıyacak.
Görünen o ki bizi yine bir kaçış dizisi bekliyor. Siz 'Prison Break' kardeşlerin bir araya gelmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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