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Selena Gomez, Başrolde Oynadığı 'Gerçek Suç' Dizisine Dair Samimi Bir İtirafta Bulundu

Selena Gomez, Başrolde Oynadığı 'Gerçek Suç' Dizisine Dair Samimi Bir İtirafta Bulundu

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.06.2024 - 22:21

Selena Gomez, hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde oynadığı 'Only Murders in the Building'in beşinci sezonuyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Detaylar içerikte!

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Selena Gomez'in hem başrol oyuncusu olduğu hem de yapımcılığını üstlendiği 'Only Murders in the Building' son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri.

Selena Gomez'in hem başrol oyuncusu olduğu hem de yapımcılığını üstlendiği 'Only Murders in the Building' son zamanların en çok izlenen dizilerinden biri.

2021 yılında Hulu'da gösterime giren eğlenceli ve gizem dolu bu dizi, 3 sezon boyunca Altın Küre ve Emmy'de pek çok adaylık kazanmıştı. İzleyenler tarafından ise övülmelere doyamamıştı.

2021 yılında Hulu'da gösterime giren eğlenceli ve gizem dolu bu dizi, 3 sezon boyunca Altın Küre ve Emmy'de pek çok adaylık kazanmıştı. İzleyenler tarafından ise övülmelere doyamamıştı.

Steve Martin ve John Hoffman'ın yarattığı 'Only Murders in the Building', New York'ta bir apartmanda yaşayan üç komşunun cinayetleri çözmek için gerçek bir suç podcast başlatmasını konu alıyor. Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrolde olduğu dizi, gerçek suç temasıyla diğer dizilerden ayrılıyor.

Steve Martin ve John Hoffman'ın yarattığı 'Only Murders in the Building', New York'ta bir apartmanda yaşayan üç komşunun cinayetleri çözmek için gerçek bir suç podcast başlatmasını konu alıyor. Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in başrolde olduğu dizi, gerçek suç temasıyla diğer dizilerden ayrılıyor.

Dizinin dördüncü sezonu ağustos ayında gösterime girecek ama daha gelmeden beşinci sezonun olup olmayacağı çok konuşuluyor. Independent'ın aktardığına göre Gomez, Variety'nin Awards Circuit Podcast'ine dizinin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dizinin dördüncü sezonu ağustos ayında gösterime girecek ama daha gelmeden beşinci sezonun olup olmayacağı çok konuşuluyor. Independent'ın aktardığına göre Gomez, Variety'nin Awards Circuit Podcast'ine dizinin geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Selena Gomez yaptığı açıklamada,

Selena Gomez yaptığı açıklamada,

'Dizinin geleceği ne olur bilmiyorum. Şu an gidişattan memnunuz. Her sezon son sezonmuş gibi hareket ediyoruz. Ama yine de belli olmaz. Bakalım ileride neler olacak' dedi.

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