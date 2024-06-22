İzleyenlerin Hem Korktuğu Hem de Güldüğü M3GAN Evreni, Erotik Gerilim Filmiyle Genişletildi
İzleyenlerin Hem Korktuğu Hem de Güldüğü M3GAN Evreni, Erotik Gerilim Filmiyle Genişletildi
İlk filmi 2022 yılında vizyona giren bilim kurgu ve gerilim serisi M3GAN evreni genişliyor. Serinin spinoffu 'SOULM8TE' için hazırlıklara başlandı. Detaylar içerikte!
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Yönetmen koltuğunda Gerard Johnstone'un oturduğu, 2022 yapımı M3GAN filmi, bilim kurgu ve korku severlerin favori filmlerinden biri olmuştu. Hatta önümüzdeki yıl devam filminin geleceğini öğrenmiştik.
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Başrollerinde Allison Williams, Violet McGraw ve Ronny Chieng'in yer aldığı film, sadece 12 milyon dolarlık bütçesine rağmen dünya çapında 181 milyon dolar hasılat elde etmiş ve korku ve mizah unsurlarını bir araya getirmesiyle sinema eleştirmenlerinden övgüler toplamıştı.
Film, aşırı öz farkındalık geliştiren, yapay zekaya sahip bebek bir robotun, insan arkadaşıyla arasına giren herkese düşmanlık beslemesini konu almıştı. Şimdi ise bu evren bir spinoff yani yan yapım ile genişliyor.
Independent'ın aktardığına göre bilim kurgu, mizah ve korkunun karışımı olan M3GAN evreninin erotik gerilim tadında bir yan filmi için hazırlıklara başlandı.
Filmin yapımcılığını üstlenen şirketler, adı 'SOULM8TE' olacak bu gerilim filmi üzerinde çalışıyor. Film, ölen eşinin kaybıyla başa çıkmak zorunda kalan bir adamın yapay zekalı bir android ile ilişkisini konu alıyor. Ancak aralarındaki ilişki aşkla başlarken ölümcül duygulara evriliyor. Filmin 2026 yılının Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.
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Filmin yönetmenliğini üstlenen Kate Dolan'ın demesine göre 'SOULM8TE', günümüz teknolojisinin yarattığı yalnızlığa bir keşif yolculuğu olacak. Görünen o ki çok enteresan bir film bizi bekliyor sayın okuyucular. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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