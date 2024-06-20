Travmatik Sahnelerle Dolu Korku Filminin Oyuncusu, Sette Film Ekibinin Dehşete Düştüğü Anı Anlattı

'Smile 2'nin sahneleri çok yoğun ve sarsıcı geçiyor. Oyunculuk bu, bir şey olmaz diyorsunuz ama film gerçekten çok ürkütücü. Ekip olarak hepimiz dehşete düştük. Gülümsemenin kendisi de kötü, diğer kanlı sahneler de... Maalesef benim midem zayıf ve biraz da pısırığım. O yüzden sahneler beni çok etkiledi' dedi.