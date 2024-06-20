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Travmatik Sahnelerle Dolu Korku Filminin Oyuncusu, Sette Film Ekibinin Dehşete Düştüğü Anı Anlattı

Travmatik Sahnelerle Dolu Korku Filminin Oyuncusu, Sette Film Ekibinin Dehşete Düştüğü Anı Anlattı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 10:24

Düşük bütçesine rağmen gişede büyük bir başarı yakalayan Smile filminin devamı önümüzdeki ekim ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Filmin yapımcı şirketi Smile 2'den ilk fragmanı paylaştı. Gelin önce fragmanı izleyelim, ardından filmdeki bir oyuncunun sözlerine kulak verelim.

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Parker Finn'in yönetmen koltuğunda oturduğu Smile (Gülümse) filmi 2022 yılında vizyona girmiş ve izleyiciler tarafından karmaşık yorumlar almıştı. Seyirciler filmi rahatsız edici, travmatik ve aşırı ürkütücü sahnelerle dolu bulmuştu.

Parker Finn'in yönetmen koltuğunda oturduğu Smile (Gülümse) filmi 2022 yılında vizyona girmiş ve izleyiciler tarafından karmaşık yorumlar almıştı. Seyirciler filmi rahatsız edici, travmatik ve aşırı ürkütücü sahnelerle dolu bulmuştu.

Tabii tüm bu karmaşık yorumlara rağmen Smile, sinemada ticari bir başarı yakalamıştı. Sosie Bacon, Kyle Gallner ve Jessie T. Usher'ın başrolde olduğu film 17 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 216 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Tabii tüm bu karmaşık yorumlara rağmen Smile, sinemada ticari bir başarı yakalamıştı. Sosie Bacon, Kyle Gallner ve Jessie T. Usher'ın başrolde olduğu film 17 milyon dolarlık bütçesiyle dünya çapında 216 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Film, travmatik bir olaya tanık olan doktor Rose Cotter'ın korkutucu olaylar yaşamasını ve yaşadığı sorunlardan kurtulmak için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını konu almıştı. Filmde bu karakteri Sosie Bacon canlandırmıştı.

Film, travmatik bir olaya tanık olan doktor Rose Cotter'ın korkutucu olaylar yaşamasını ve yaşadığı sorunlardan kurtulmak için geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasını konu almıştı. Filmde bu karakteri Sosie Bacon canlandırmıştı.

Şimdilerde bu psikolojik gerilim filminin devamı sinemalara gelmeye hazırlanıyor. Paramount Pictures, Smile 2'nin fragmanını yayınladı. 18 Ekim'de vizyona girecek filmin fragmanına bakılırsa izleyiciyi çok çılgın olaylar bekliyor.

Şimdilerde bu psikolojik gerilim filminin devamı sinemalara gelmeye hazırlanıyor. Paramount Pictures, Smile 2'nin fragmanını yayınladı. 18 Ekim'de vizyona girecek filmin fragmanına bakılırsa izleyiciyi çok çılgın olaylar bekliyor.

Smile 2'nin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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Filmin oyuncu kadrosuna katılan Naomi Scott, fragmanda "Bana gerçekten çılgınca bir şeyler oluyor. Her yerde bu yüzü görüp duruyorum" diyor ve ekliyor: "Bana gülümsemeyi kes!"

Filmin oyuncu kadrosuna katılan Naomi Scott, fragmanda "Bana gerçekten çılgınca bir şeyler oluyor. Her yerde bu yüzü görüp duruyorum" diyor ve ekliyor: "Bana gülümsemeyi kes!"

Fragman dehşet görünüyorsa film setinde neler oldu dediğinizi duyar gibiyiz. Independent'ın aktardığına göre Euphoria oyuncusu Lukas Gage filmin ne kadar korkunç olduğunu Hollywood Reporter'a anlattı.

Fragman dehşet görünüyorsa film setinde neler oldu dediğinizi duyar gibiyiz. Independent'ın aktardığına göre Euphoria oyuncusu Lukas Gage filmin ne kadar korkunç olduğunu Hollywood Reporter'a anlattı.

Lukas Gage yaptığı açıklamada,

Lukas Gage yaptığı açıklamada,

'Smile 2'nin sahneleri çok yoğun ve sarsıcı geçiyor. Oyunculuk bu, bir şey olmaz diyorsunuz ama film gerçekten çok ürkütücü. Ekip olarak hepimiz dehşete düştük. Gülümsemenin kendisi de kötü, diğer kanlı sahneler de... Maalesef benim midem zayıf ve biraz da pısırığım. O yüzden sahneler beni çok etkiledi' dedi.

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