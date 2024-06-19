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Peaky Blinders Dizisinin Oyuncusu, Yeni Netflix Filminde Rol Almak İstediğini Aşırı Belli Etti!

Peaky Blinders Dizisinin Oyuncusu, Yeni Netflix Filminde Rol Almak İstediğini Aşırı Belli Etti!

dizi Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 11:07

Peaky Blinders dizisinin film olarak ekranlara geleceği geçtiğimiz haftalarda Netflix tarafından doğrulanmıştı. Filmin oyuncu kadrosu henüz net değil ama dizide rol alan Tom Hardy, dönmek istediğini ima eden bir röportaj verdi. Detaylar içerikte!

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BBC'nin dönem ve suç dizisi Peaky Blinders, 6 sezon yayınlanmış ve her sezonuyla televizyon dünyasına damga vurmuştu. Başrolünde Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin olduğu dizi tüm zamanların en iyi dizilerinde kendine yer bulmuştu.

BBC'nin dönem ve suç dizisi Peaky Blinders, 6 sezon yayınlanmış ve her sezonuyla televizyon dünyasına damga vurmuştu. Başrolünde Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin olduğu dizi tüm zamanların en iyi dizilerinde kendine yer bulmuştu.

Murphy'nin gangster ve işadamı Tommy Shelby karakterini canlandırdığı dizi 2022'de final yapmıştı ve o zamandan bu yana izleyiciler 7. sezonun gelmesini çok istemişti.

Murphy'nin gangster ve işadamı Tommy Shelby karakterini canlandırdığı dizi 2022'de final yapmıştı ve o zamandan bu yana izleyiciler 7. sezonun gelmesini çok istemişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise dizinin yaratıcısı Steven Knight, 7. sezon yerine bir devam filmi geleceğini ifade etmişti. Netflix de X'te yaptığı paylaşımda "Thomas Shelby geri dönüyor. Başrolünde Cillian Murphy'nin yer aldığı bir Peaky Blinders filmi Netflix'e geliyor" cümlesiyle bu haberi doğrulamıştı.

Peaky Blinders'ın oyuncu kadrosunda Cillian Murphy'nin olduğu netleşti. Peki ya diğer oyuncular? Filmin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı ama dizi oyuncularının röportajları bize bu konuda bazı ipuçları veriyor.

Peaky Blinders'ın oyuncu kadrosunda Cillian Murphy'nin olduğu netleşti. Peki ya diğer oyuncular? Filmin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı ama dizi oyuncularının röportajları bize bu konuda bazı ipuçları veriyor.

Independent'ın aktardığına göre ünlü oyuncu Tom Hardy, Peaky Blinders'ın spin-off filminde rol alıp almayacağına dair bir açıklama yaptı. Hardy Sky News'a verdiği röportajda,

Independent'ın aktardığına göre ünlü oyuncu Tom Hardy, Peaky Blinders'ın spin-off filminde rol alıp almayacağına dair bir açıklama yaptı. Hardy Sky News'a verdiği röportajda,

'Filmde Alfie karakteri kesin görünecek ama ne zaman görünür bilmiyorum. Gelip gelmeyeceğini bile bilmiyorum, bu sadece benim tahminim' dedi.

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Tom Hardy, Peaky Blinders dizisinde Camden Town'da yaşayan çete lideri Alfie Solomons'ı canlandırdı. Kurnaz, esprili ve tehlikeli karakteri izleyiciler tarafından çok dikkat çekti. Röportaja bakılırsa kendisi de dönmek istiyor.

Tom Hardy, Peaky Blinders dizisinde Camden Town'da yaşayan çete lideri Alfie Solomons'ı canlandırdı. Kurnaz, esprili ve tehlikeli karakteri izleyiciler tarafından çok dikkat çekti. Röportaja bakılırsa kendisi de dönmek istiyor.

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