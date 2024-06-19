Peaky Blinders Dizisinin Oyuncusu, Yeni Netflix Filminde Rol Almak İstediğini Aşırı Belli Etti!
Peaky Blinders Dizisinin Oyuncusu, Yeni Netflix Filminde Rol Almak İstediğini Aşırı Belli Etti!
Peaky Blinders dizisinin film olarak ekranlara geleceği geçtiğimiz haftalarda Netflix tarafından doğrulanmıştı. Filmin oyuncu kadrosu henüz net değil ama dizide rol alan Tom Hardy, dönmek istediğini ima eden bir röportaj verdi. Detaylar içerikte!
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BBC'nin dönem ve suç dizisi Peaky Blinders, 6 sezon yayınlanmış ve her sezonuyla televizyon dünyasına damga vurmuştu. Başrolünde Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin olduğu dizi tüm zamanların en iyi dizilerinde kendine yer bulmuştu.
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Murphy'nin gangster ve işadamı Tommy Shelby karakterini canlandırdığı dizi 2022'de final yapmıştı ve o zamandan bu yana izleyiciler 7. sezonun gelmesini çok istemişti.
Peaky Blinders'ın oyuncu kadrosunda Cillian Murphy'nin olduğu netleşti. Peki ya diğer oyuncular? Filmin oyuncu kadrosu henüz resmi olarak açıklanmadı ama dizi oyuncularının röportajları bize bu konuda bazı ipuçları veriyor.
Independent'ın aktardığına göre ünlü oyuncu Tom Hardy, Peaky Blinders'ın spin-off filminde rol alıp almayacağına dair bir açıklama yaptı. Hardy Sky News'a verdiği röportajda,
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Tom Hardy, Peaky Blinders dizisinde Camden Town'da yaşayan çete lideri Alfie Solomons'ı canlandırdı. Kurnaz, esprili ve tehlikeli karakteri izleyiciler tarafından çok dikkat çekti. Röportaja bakılırsa kendisi de dönmek istiyor.
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