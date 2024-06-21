Vizyona Gireli Daha 1 Hafta Oldu! 'Inside Out 2' Filmi Sinema Tarihinde Bir Rekora İmza Attı
Vizyona Gireli Daha 1 Hafta Oldu! 'Inside Out 2' Filmi Sinema Tarihinde Bir Rekora İmza Attı
Geçtiğimiz hafta vizyona giren Inside Out 2 (Ters Yüz 2) dünya çapında gişe rekoruna doğru koşuyor. Gelin ilk haftadan rakamlar nasıl diye hep birlikte bakalım.
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Animasyon deyince hepimizin aklına Pixar yapımları geliyor. Zira bugüne kadar yaptıkları Oyuncak Hikayesi, Yukarı Bak, İnanılmaz Aile ve Kayıp Balık Nemo filmleriyle dünya çapında büyük bir başarıya imza attılar.
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Şimdilerde ise aynı başarıyı 'Inside Out 2' yani Türkçesiyle 'Ters Yüz 2' filmiyle yakalamaya çalışıyorlar. 2015 yılında gösterime giren 'Inside Out'un devamı olan bu film, bir hafta önce vizyona girdi ve ilk haftasında gişede müthiş bir hasılat elde etti.
Deadline'ın haberine göre film, ilk haftasında 438,7 milyon dolar kazandı. Pek çok Avrupa ülkesinde ise rekor bir açılış yaparak zirveye yerleşti. Independent'ın aktardığına göre ise 'Inside Out 2' (Ters Yüz 2), 2024 yılında dünya çapında 400 milyon dolar barajını aşan 4. film oldu.
2015 yılında vizyona giren 'Inside Out', Riley'in zihnindeki Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti olmak üzere beş temel duygunun çatışmasını anlatmış ve izleyenler tarafından çok sevilmişti. Film o yıl dünya çapında gişe hasılatı rekoru kırmıştı.
'Inside Out 2' ise ergenlik dönemine giren genç Riley'in rahatsız edici duygularla başa çıkma serüvenini ekranlara getiriyor. Riley'in ilk filmdeki duygularına 'Kaygı' da ekleniyor. Peki siz gişe rekorları kıracağını hemen belli eden 'Inside Out 2'yi sinemada izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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