Netflix'in Hit Dizisi 'Beef'in Başrolünde Oynayacak İki Oyuncu Belli Oldu!
Netflix'in Hit Dizisi 'Beef'in Başrolünde Oynayacak İki Oyuncu Belli Oldu!
Netflix'in çok sevilen dizisi 'Beef'in ikinci sezonu için oyuncu görüşmelerine başlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve oyunculara hep birlikte bakalım.
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Yapımcılığını A24'ün üstlendiği Netflix dizisi 'Beef' geçtiğimiz sene yani 2023 yılında gösterime girmiş ve heyecanlı senaryosuyla izleyenlerin beğenisini çok kazanmıştı.
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Hatta ve hatta mini dizi halinde yayınlanan 'Beef', eleştirmenler tarafından "Netflix'in Squid Game'den bu yana en iyi dizisi" olarak nitelendirilmişti.
Tabii iyi yorumlar boşa gitmemiş, Steven Yeun ve Ali Wong'un başrolde oynadığı dizi, En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi kategorisinde Altın Küre Ödülü'nü kazanmıştı.
Yabancı dizi dünyasında şu sıralar Beef'in ikinci sezonla tekrar ekranlara döneceği söyleniyor. Netflix yeni sezon için henüz yeşil ışık yakmadı ama dizinin yapımcılarının hikaye ve oyuncu kadrosu üzerinde çalıştığı söyleniyor.
Independent'ın Deadline'dan aktardığı habere göre yapımcılar ikinci sezon için iki ünlü isimle görüşüyor. Bunlardan biri 'Dune: Çöl Gezegeni' filminde Dük Leto Atreides'i canlandıran Oscar Isaac. Kendisi son olarak 'Moon Knight' dizisindeki performansıyla da çok sevilmişti.
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Diğer bir oyuncu ise 'Yetenekli Genç Kadın', 'Utanç' ve 'Maestro' filmlerindeki başarılı performanslarıyla tanıdığımız Carey Mulligan.
'Beef'in ikinci sezonunun kavgalı iki çifti merkeze alacağı söyleniyor. Görelim bakalım ilk sezonki kadar komik ve dramatik bir hikaye izleyecek miyiz? Siz 'Beef' hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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