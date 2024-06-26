Sherlock Hariç: Benedict Cumberbatch Avengers 5'teki Rolünü Ağzından Kaçırdı!

'Doktor Strange'i oynarken çok keyif aldım. O karakteri oynarken daha az ticari bir iş yaratmış gibi hissediyorum. Doktor Strange pek çok açıdan bu hayatın bana vermiş olduğu bir hediye. Gelecek yıl fırtınalar koparacak olan Avengers'ta olmayı dört gözle bekliyorum' dedi.