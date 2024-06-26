Sherlock Hariç: Benedict Cumberbatch Avengers 5'teki Rolünü Ağzından Kaçırdı!
Sherlock Hariç: Benedict Cumberbatch Avengers 5'teki Rolünü Ağzından Kaçırdı!
Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, bir sonraki projesinin 'Avengers 5' olduğunu ve Doktor Strange rolüne geri döneceğini ağzından kaçırdı. Detaylar içerikte!
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Benedict Cumberbatch, girdiği her rolle çok beğenilen bir oyuncu. Biz onu çoğunlukla Sherlock rolüyle sevsek ve ansak da o bu role dönmeye pek ikna değil. Hatta öyle ikna değil ki aileme vakit ayıracağım bahanesiyle birbirinden harika film ve dizilerde rol aldı.
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Ünlü oyuncu son olarak geçen ay Netflix'te gösterime giren 'Eric' dizisindeki rolüyle hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden büyük övgü topladı. Tabii bu başarının ardından Cumberbatch'in yeni projesi çok merak edilir oldu.
Movieweb'in aktardığına göre ünlü oyuncu bir sonraki rolünü istemeden ağzından kaçırdı. Netflix'e röportaj veren Benedict Cumberbatch geçmiş rollerine dair yaptığı açıklamada,
Independent'ın aktardığına göre ise Benedict Cumberbatch bu açıklamasının ardından Doktor Strange'in bir sonraki Avengers filminde yer alacağını doğruladı.
Marvel'ın merakla beklenen filmi 'Avengers 5' 2026 yılının Mayıs ayında vizyona girecek. 'Avengers: Endgame'in devamı niteliğinde olan filmin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Ama Benedict Cumberbatch kadroda ya, şimdilik bu bilgi elimizde!
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