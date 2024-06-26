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İçeride Yaksaydın! Yorgos Lanthimos'un Emma Stone ile Peş Peşe Film Çekmesi Goygoycuların Diline Düştü!

İçeride Yaksaydın! Yorgos Lanthimos'un Emma Stone ile Peş Peşe Film Çekmesi Goygoycuların Diline Düştü!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
26.06.2024 - 15:37

'Poor Things' ile sinema dünyasına damga vuran Yorgos Lanthimos'un son filmi 'Bugonia', sinefillerin dalga konusu oldu. Gelin bu filmin ayrıntılarına ve kullanıcılardan gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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'Poor Things' ile Oscar ödüllerine damga vuran ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos'un son filmi 'Kinds of Kindness' geçtiğimiz günlerde ABD'de vizyona girdi. Türkiye'de ise 5 Temmuz'da vizyona girecek.

'Poor Things' ile Oscar ödüllerine damga vuran ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos'un son filmi 'Kinds of Kindness' geçtiğimiz günlerde ABD'de vizyona girdi. Türkiye'de ise 5 Temmuz'da vizyona girecek.

Sinema dünyası daha 'Poor Things'in etkilerini atlatamamışken, 'Kinds of Kindness'ı izleyip tartışmaya vakit bulamamışken yönetmenin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu.

Sinema dünyası daha 'Poor Things'in etkilerini atlatamamışken, 'Kinds of Kindness'ı izleyip tartışmaya vakit bulamamışken yönetmenin yeni filminin vizyon tarihi belli oldu.

Emma Stone ve Jesse Plemons'ın başrollerde olduğu 'Bugonia', 7 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Kara komedi türündeki bu film, komplo takıntılı iki genç adamın, büyük bir şirketin CEO'sunu kaçırmasını ekranlara taşıyacak. Filmin ilginç noktası ise bu iki gencin CEO'yu kötü niyetli bir uzaylı zannetmeleri...

Emma Stone ve Jesse Plemons'ın başrollerde olduğu 'Bugonia', 7 Kasım 2025 tarihinde vizyona girecek. Kara komedi türündeki bu film, komplo takıntılı iki genç adamın, büyük bir şirketin CEO'sunu kaçırmasını ekranlara taşıyacak. Filmin ilginç noktası ise bu iki gencin CEO'yu kötü niyetli bir uzaylı zannetmeleri...

'Kinds of Kindness' filminde yer alan Emma Stone ve Jesse Plemons'ın bu filmde de yer alacak olması sosyal medyadaki sinefillerin dikkatinden pek kaçmadı doğrusu. X kullanıcıları Yorgos Lanthimos'u, filmi ve oyuncuları resmen tiye aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

'Kinds of Kindness' filminde yer alan Emma Stone ve Jesse Plemons'ın bu filmde de yer alacak olması sosyal medyadaki sinefillerin dikkatinden pek kaçmadı doğrusu. X kullanıcıları Yorgos Lanthimos'u, filmi ve oyuncuları resmen tiye aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Adam tam bir beygir gibi çalışıyor. Saygı duymak lazım"

"Adam tam bir beygir gibi çalışıyor. Saygı duymak lazım"
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Siz Yorgos Lanthimos'un Emma Stone ile sürekli çalışmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Yorgos Lanthimos'un Emma Stone ile sürekli çalışmasına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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