'Longlegs' Kadar Korkunç Değil! Stephen King Öyküsüne Dayanan Korku Filminin Detayları Belli Oldu
'Longlegs' Kadar Korkunç Değil! Stephen King Öyküsüne Dayanan Korku Filminin Detayları Belli Oldu
'Longlegs'in yönetmeni Oz Perkins, yepyeni bir korku filmiyle önümüzdeki sene ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gelin filmin detaylarına hep birlikte bakalım.
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Yönetmen Oz Perkins bu yaz korku türüne bambaşka bir soluk getirecek 'Longlegs' filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'Longlegs' ya da ülkemizdeki vizyon adıyla 'Cambaz'ın başrolünde Nicolas Cage oynuyor ve film daha vizyona girmeden eleştirmenler tarafından 'son 10 yılın en korkunç filmi' olarak nitelendiriliyor.
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Tabii Oz Perkins bu süre zarfında sadece 'Longlegs' üzerinde çalışmadı. Yönetmen bu kez bir Stephen King uyarlaması üzerinde yoğun bir mesai yapıyor.
'I Am the Pretty Thing That Lives in the House' filminin de yönetmeni olan Oz Perkins, efsanevi korku yazarı King'in 1980 tarihinde yazdığı kısa öyküsü Maymun'a (The Monkey) dayanan bir film çekiyor.
Korku türündeki Maymun (The Monkey), ikiz kardeşler olan Hal ve Bill'in babalarının eski maymun oyuncağını tavan arasında bulduklarında yaşadıkları korkunç olayları konu alıyor.
2025 yılında vizyona girecek filmin başrollerinde ise çok ünlü isimler var. Netflix'teki 'The Gentlemen' dizisindeki oyunculuğuyla çok beğenilen Theo James bu filmde Hal rolünde. Theo James'e Tatiana Maslany ve Elijah Wood da eşlik ediyor.
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Yönetmen Oz Perkins'in demesine göre bu film Nicolas Cage'in oynadığı 'Longlegs' kadar korkunç olmayacak. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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