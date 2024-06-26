Kırmızı Donu Mevzu Oldu! Superman Filminden Gelen İlk Fotoğraflara Birbirinden İlginç Tepkiler Geldi
Kırmızı Donu Mevzu Oldu! Superman Filminden Gelen İlk Fotoğraflara Birbirinden İlginç Tepkiler Geldi
David Corenswet'in Clark Kent rolünü canlandıracağı 'Superman' filminden set fotoğrafları sosyal medyaya yayıldı. Corenswet'in kostümlü hali hayranların diline dolandı. Gelin yeni Superman'e gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Superman hayranları çok uzun zamandır yeni filmin vizyona girmesi için adeta gün sayıyor ama o gün gelmiyordu. Bunun yerine sosyal medyada bir tartışma almış başını gitmişti.
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Hatırlarsanız yeni Superman filmi için aylardır Henry Cavill'ın tekrar oynayıp oynamayacağı tartışma konusu olmuştu.
Ancak daha sonra Henry Cavill'ın Superman rolüne geri dönmeyeceği belli olmuş, onun yerine 'Superman' filminde Clark Kent/Superman rolünü David Corenswet'in oynayacağı kesinleşmişti.
Yönetmen koltuğunda James Gunn'ın oturduğu film, genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğününü ekranlara taşıyacak.
30 yaşındaki oyuncunun Clark Kent rolünü canlandırdığı film 11 Temmuz 2025 tarihinde sevenleriyle buluşacak. Vizyon tarihine 1 yıl kala ise film setinden ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Superman rolündeki David Corenswet'in setteki kostümlü halleri sosyal medyada yayıldı.
Görüntüler kullanıcıların hem beğenisini çekti hem de eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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