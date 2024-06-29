Romantik Filmlerin Eski Yakışıklısı Hugh Grant'i Dini Korku Filminde Görenler Çok Şaşırdı
Romantik Filmlerin Eski Yakışıklısı Hugh Grant'i Dini Korku Filminde Görenler Çok Şaşırdı
Dünyanın en başarılı aktörlerinden biri olan Hugh Grant, A24'ün dini korku yapımı 'Heretic' filminde başrolde yer alıyor. Gelin önce filmin ayrıntılarına, sonra fragmana ve yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.
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Hugh Grant deyince hepimizin aklına romantik komedilerde oynadığı yakışıklı ve çapkın rolleri ve magazin haberlerine sık sık düşmesine sebep olan özel hayatındaki hareketli ilişkileri aklımıza geliyor.
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BAFTA, Altın Küre ve birçok başka ödül kazanan ünlü oyuncu şimdi 64 yaşında ve romantik filmlerden ziyade daha karmaşık filmlerde karşımıza çıkıyor.
'Bridget Jones's Diary', 'Love Actually' ve 'Four Weddings and a Funeral' filmleriyle hepimizin akıllarına kazınan Britanyalı oyuncu Hugh Grant, korku filmleriyle nam salan A24'ün 'Heretic' filminde başrolde yer alıyor.
Filmde ünlü oyuncuya 'The Fabelmans' filmiyle de tanınan Chloe East eşlik ediyor. Dini korku türündeki 'Heretic' filminde Grant, Mormon misyoneri iki kadını yakalayıp bir dizi psikolojik teste tabi tutan bir adamı canlandırıyor.
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Fragmanın yorumlarına bakılırsa izleyenler oldukça şaşkın. Kimileri Hugh Grant'in sapık katil rolünü eğlenceli bulurken kimileri de ondan böyle bir rol beklemediğini dile getiriyor. Kimileri de Hugh Grant'in içinde böylesine sinsi bir manyak karakteri oynayacak karanlık tarafı olduğunu söylüyor.
Film 15 Kasım'da vizyona giriyor. Peki siz Hugh Grant'i dini bir korku filminde, sapık katil rolünde nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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