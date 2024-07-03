Jake Gyllenhaal’ın Dizi Setinde Işın Kılıcıyla Dövüştüğü Anlar İzleyenleri Güldürdü!
Jake Gyllenhaal’ın Dizi Setinde Işın Kılıcıyla Dövüştüğü Anlar İzleyenleri Güldürdü!
Jake Gyllenhaal'ın başrolde olduğu 'Presumed Innocent' dizisinden setinden komik anların yaşandığı görüntüler geldi. Gelin oyuncuların ışın kılıcıyla dövüştüğü o videoya hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Jake Gyllenhaal ve Ruth Wilson'ın oynadığı Apple TV+ dizisi 'Presumed Innocent' son zamanların en iyi polisiye dramalarından birisi.
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'Presumed Innocent' dizisi 1987 yılında Scott Turow tarafından yayınlanan aynı adlı romana dayanmakta. Hatta 1990 yılında da yine aynı isimle Harrison Ford'un başrolde olduğu bir film de çekilmişti.
Jake Gyllenhaal'ın Rusty Sabich rolünde oynadığı dizi, bir savcının meslektaşlarından birinin öldürülmesi olayında baş şüpheli haline gelmesini konu alıyor. Dizi, hukuk sistemi, adalet arayışı ve kişisel ihanetler gibi konuları ekranlara taşıyor.
Konusu her ne kadar hukuki bir gerilim olsa da henüz 5 bölümü ekranlara gelen dizinin kamera arkası bir hayli keyifli. Jake Gyllenhaal ve Peter Sarsgaard'ın dizinin setinde ışın kılıçlarıyla dövüştüğü anlar kameralardan kaçmadı.
Gelin o anları hep birlikte izleyelim:
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Peki siz 'Presumed Innocent' dizisini izlemeye başladınız mı? Yorumlara buyrun!
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