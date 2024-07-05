Yüzükler Frodo'dan! Bir Yüzüklerin Efendisi Hayranının Evlenme Teklifi Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı
Yüzükler Frodo'dan! Bir Yüzüklerin Efendisi Hayranının Evlenme Teklifi Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı
Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, kız arkadaşına 'Tek Yüzük'le evlenme teklif etti. Hem de yüzüğü Frodo'nun elinden alarak... Gelin Orta Dünya'nın X'te paylaştığı o videoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Bir Yüzüklerin Efendisi hayranı nasıl evlenme teklifi eder, hiç düşündünüz mü? Bunun için yüzlerce olasılık vardır. Evleneceği kişiyi serinin sinemadaki gösterimine götürebilir ya da teklif mekanı için Yüzüklerin Efendisi konseptli bir mekan seçebilir.
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Tabii bunun için başka bir seçenek(!) daha var. Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, seride Frodo'yu canlandıran Elijah Wood ile fotoğraf çekilmek için yanına yaklaştı. Yanında kız arkadaşı da vardı.
Yüzüklerin Efendisi hayranı adam o sırada ünlü oyuncunun elinden 'Tek Yüzük'ü aldı ve kız arkadaşının önünde eğilip evlenme teklifi etti.
Orta Dünya'nın X'te paylaştığı o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
Peki 'Tek Yüzük'lü evlenme teklifini görenler ne tepki gösterdi? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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Frodo bu ne hal?
"Kadının şuna dönüşmesini beklerdim"
5. günün şafağında her an gelebilir.
Vermemekle iyi yaptı.
+1
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Heyecandandır, hemen linçlemeyin...
Hahahahaha.
Buna +1 koymaya gerek bile görmüyorum:
Tespit karşısında nutkum tutuldu...
Siz bu evlenme teklifine ne diyorsunuz? Çok klas hareket değil mi?
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