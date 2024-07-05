Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Yüzükler Frodo'dan! Bir Yüzüklerin Efendisi Hayranının Evlenme Teklifi Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı

Yüzükler Frodo'dan! Bir Yüzüklerin Efendisi Hayranının Evlenme Teklifi Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 14:20

Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, kız arkadaşına 'Tek Yüzük'le evlenme teklif etti. Hem de yüzüğü Frodo'nun elinden alarak... Gelin Orta Dünya'nın X'te paylaştığı o videoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Yüzüklerin Efendisi hayranı nasıl evlenme teklifi eder, hiç düşündünüz mü? Bunun için yüzlerce olasılık vardır. Evleneceği kişiyi serinin sinemadaki gösterimine götürebilir ya da teklif mekanı için Yüzüklerin Efendisi konseptli bir mekan seçebilir.

Bir Yüzüklerin Efendisi hayranı nasıl evlenme teklifi eder, hiç düşündünüz mü? Bunun için yüzlerce olasılık vardır. Evleneceği kişiyi serinin sinemadaki gösterimine götürebilir ya da teklif mekanı için Yüzüklerin Efendisi konseptli bir mekan seçebilir.

Tabii bunun için başka bir seçenek(!) daha var. Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, seride Frodo'yu canlandıran Elijah Wood ile fotoğraf çekilmek için yanına yaklaştı. Yanında kız arkadaşı da vardı.

Tabii bunun için başka bir seçenek(!) daha var. Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, seride Frodo'yu canlandıran Elijah Wood ile fotoğraf çekilmek için yanına yaklaştı. Yanında kız arkadaşı da vardı.

Yüzüklerin Efendisi hayranı adam o sırada ünlü oyuncunun elinden 'Tek Yüzük'ü aldı ve kız arkadaşının önünde eğilip evlenme teklifi etti.

Yüzüklerin Efendisi hayranı adam o sırada ünlü oyuncunun elinden 'Tek Yüzük'ü aldı ve kız arkadaşının önünde eğilip evlenme teklifi etti.

Orta Dünya'nın X'te paylaştığı o videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Peki 'Tek Yüzük'lü evlenme teklifini görenler ne tepki gösterdi? Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Frodo bu ne hal?

Frodo bu ne hal?
twitter.com

"Kadının şuna dönüşmesini beklerdim"

5. günün şafağında her an gelebilir.

5. günün şafağında her an gelebilir.
twitter.com

Vermemekle iyi yaptı.

Vermemekle iyi yaptı.
twitter.com

+1

+1
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Heyecandandır, hemen linçlemeyin...

Heyecandandır, hemen linçlemeyin...
twitter.com

Hahahahaha.

Hahahahaha.
twitter.com

Buna +1 koymaya gerek bile görmüyorum:

Buna +1 koymaya gerek bile görmüyorum:
twitter.com

Tespit karşısında nutkum tutuldu...

Tespit karşısında nutkum tutuldu...
twitter.com

Siz bu evlenme teklifine ne diyorsunuz? Çok klas hareket değil mi?

Siz bu evlenme teklifine ne diyorsunuz? Çok klas hareket değil mi?
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın