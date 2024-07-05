Yüzükler Frodo'dan! Bir Yüzüklerin Efendisi Hayranının Evlenme Teklifi Gözlerimizi Uzaklara Daldırdı

Yüzüklerin Efendisi hayranı bir adam, kız arkadaşına 'Tek Yüzük'le evlenme teklif etti. Hem de yüzüğü Frodo'nun elinden alarak... Gelin Orta Dünya'nın X'te paylaştığı o videoya ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.