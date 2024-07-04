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Naber Alt Tabaka? Prens Karakterlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirdik!

Naber Alt Tabaka? Prens Karakterlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirdik!

dizi film Prens Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 15:02

X aleminde kullanıcılar sevdikleri dizi karakterlerini Inside Out duyguları ile eşleştiriyorlar. Tabii bunlar da hepimizin çok hoşuna gidiyor. Ama onlardan biri var ki içeriğini yapmasak olmazdı. X'te @cmre5v adlı bir kullanıcı, Prens karakterlerini 'Inside Out 2' duygularıyla eşleştirmiş. Gelin bu eşleşmeye olmuş mu olmamış mı diye hep birlikte bakalım.

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Bu yazın en favori filmi hiç kuşkusuz Inside Out 2. Vizyona girmesinden önce tutun da şimdiye kadar filmdeki her bir duyguyla ilgili paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Sinemaseverler Riley'in Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku, Tiksinti, Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç duygularını bazen kendileriyle, çoğu zaman da sevdikleri dizilerin karakterleriyle özdeşleştirdiler.

Sinemaseverler Riley'in Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku, Tiksinti, Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç duygularını bazen kendileriyle, çoğu zaman da sevdikleri dizilerin karakterleriyle özdeşleştirdiler.

Bugüne kadar sizlere Kızılcık Şerbeti, Avrupa Yakası ve Cennet Mahallesi dizilerinin Inside Out (Ters Yüz) eşleştirmesini içerik olarak sunduk. Ve hazırsanız sıra onlarda... Evet, evet Prens'te!

Bugüne kadar sizlere Kızılcık Şerbeti, Avrupa Yakası ve Cennet Mahallesi dizilerinin Inside Out (Ters Yüz) eşleştirmesini içerik olarak sunduk. Ve hazırsanız sıra onlarda... Evet, evet Prens'te!

X'te @cmre5v adlı bir kullanıcı, BluTV'nin çok sevilen dizisi Prens'in karakterlerini 'Inside Out 2' filmindeki duygularla eşleştirmiş. Gelin bu eşleştirmeye olmuş mu diye hep birlikte bakalım.

X'te @cmre5v adlı bir kullanıcı, BluTV'nin çok sevilen dizisi Prens'in karakterlerini 'Inside Out 2' filmindeki duygularla eşleştirmiş. Gelin bu eşleştirmeye olmuş mu diye hep birlikte bakalım.
twitter.com

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Hiçbir tespit bu kadar doğru olamazdı...
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Bonus: Dizide Larousse karakterini canlandıran ve geçen sene kaybettiğimiz Yılmaz Gruda da 'Nostalji' olurdu. Siz Prens - Inside Out eşleşmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Bonus: Dizide Larousse karakterini canlandıran ve geçen sene kaybettiğimiz Yılmaz Gruda da 'Nostalji' olurdu. Siz Prens - Inside Out eşleşmesine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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