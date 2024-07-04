Naber Alt Tabaka? Prens Karakterlerini Inside Out Duygularıyla Eşleştirdik!

X aleminde kullanıcılar sevdikleri dizi karakterlerini Inside Out duyguları ile eşleştiriyorlar. Tabii bunlar da hepimizin çok hoşuna gidiyor. Ama onlardan biri var ki içeriğini yapmasak olmazdı. X'te @cmre5v adlı bir kullanıcı, Prens karakterlerini 'Inside Out 2' duygularıyla eşleştirmiş. Gelin bu eşleşmeye olmuş mu olmamış mı diye hep birlikte bakalım.