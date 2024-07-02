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Bir X Kullanıcısının Paylaştığı Avrupa Yakası - Inside Out Eşleşmesine Cuk Oturmuş Diyeceksiniz

Bir X Kullanıcısının Paylaştığı Avrupa Yakası - Inside Out Eşleşmesine Cuk Oturmuş Diyeceksiniz

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 16:02

2024'e damga vuran Inside Out'u başka dizi karakterleriyle eşleştire eşleştire bitiremedik. Ve hazırsanız sıra Avrupa Yakası'na geldi. X'te @editbabynative adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'bu akımdan onlar eksik kalamaz' diyerek Avrupa Yakası karakterleriyle Inside Out (Ters Yüz) karakterlerini eşleştirdi.

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Haziran ayında dünya çapında vizyona giren animasyon filmi Inside Out 2 (Ters Yüz 2), tarihi bir rekora imza attı. Film, sadece 19 günde gişede 1 milyar dolar hasılat elde etti.

Haziran ayında dünya çapında vizyona giren animasyon filmi Inside Out 2 (Ters Yüz 2), tarihi bir rekora imza attı. Film, sadece 19 günde gişede 1 milyar dolar hasılat elde etti.

Üstelik Inside Out bu rekoru 2024 yılında kıran ilk film oldu. 2024'ün en çok ses getiren 'Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'yi geride bıraktı. Inside Out'un duyguları dört bir yanımızı sardı.

Zira sosyal medyada herkes Inside Out'taki karakterleri favori film, dizi ya da kişilerle eşleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Kızılcık Şerbeti, Cennet Mahallesi eşleştirmesi derken bu sefer sıra tüm zamanların en şahane dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'na geldi.

Zira sosyal medyada herkes Inside Out'taki karakterleri favori film, dizi ya da kişilerle eşleştirmeye hız kesmeden devam ediyor. Kızılcık Şerbeti, Cennet Mahallesi eşleştirmesi derken bu sefer sıra tüm zamanların en şahane dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'na geldi.

X'te @editbabynative adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "bu akımdan onlar eksik kalamaz" diyerek Avrupa Yakası karakterleriyle Inside Out (Ters Yüz) karakterlerini eşleştirdi. Gelin kullanıcının eşleştirmesine hep birlikte bakalım.

X'te @editbabynative adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, "bu akımdan onlar eksik kalamaz" diyerek Avrupa Yakası karakterleriyle Inside Out (Ters Yüz) karakterlerini eşleştirdi. Gelin kullanıcının eşleştirmesine hep birlikte bakalım.
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İffet ya da ondan başkası olamazdı...

İffet ya da ondan başkası olamazdı...
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Hâlâ Kaygı olur diyorum ama olsun Gıpta da olabilir.

Hâlâ Kaygı olur diyorum ama olsun Gıpta da olabilir.
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İmza, kaşe, mühür:

İmza, kaşe, mühür:
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Ayyy çok iyi olmuş.

Ayyy çok iyi olmuş.
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Volken'den başkası yalan...

Volken'den başkası yalan...
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Sizce Avrupa Yakası'nın diğer karakterleri hangi Inside Out duygusuyla eşleşirdi? Yorumlara buyrun!

Sizce Avrupa Yakası'nın diğer karakterleri hangi Inside Out duygusuyla eşleşirdi? Yorumlara buyrun!

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