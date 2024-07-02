Bir X Kullanıcısının Paylaştığı Avrupa Yakası - Inside Out Eşleşmesine Cuk Oturmuş Diyeceksiniz

2024'e damga vuran Inside Out'u başka dizi karakterleriyle eşleştire eşleştire bitiremedik. Ve hazırsanız sıra Avrupa Yakası'na geldi. X'te @editbabynative adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'bu akımdan onlar eksik kalamaz' diyerek Avrupa Yakası karakterleriyle Inside Out (Ters Yüz) karakterlerini eşleştirdi.