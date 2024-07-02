Gecelerimizin Vazgeçilmez Dizisi 'Kanıt'a Gelen Yorumlar Gene Anılarımızı Depreştirdi!
Gecelerimizin Vazgeçilmez Dizisi 'Kanıt'a Gelen Yorumlar Gene Anılarımızı Depreştirdi!
X'te @onuralpwashere adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'Kanıt' dizisini 'Breaking Bad' ile karşılaştırıp sosyal medya kullanıcılarının anılarını depreştirdi, çeşitli tepkilerini topladı. Gelin, final yapmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da asla unutulmayan Kanıt'a gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Sevil Atasoy, Engin Benli, Deniz Celiloğlu ve Sera Tokdemir'in oynadığı 'Kanıt' dizisi yayınlandığı yıllarda büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.
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Cinayet vakalarını çözmek için bilimsel yöntemleri kullanan ekibin hikayesi, izleyenleri adeta sürüklemiş, Sevil Atasoy'un dizi bittikten sonra kapanışta "Unutmayın; kusursuz cinayet, yoktur" sözü yıllarca unutulmamıştı.
'Kanıt'ın finalinin üzerinden tam 13 sene geçti ancak hâlâ televizyon ekranlarında yer alıyor. Diziyi tekrar izleyenlerde ne heyecan ne de merak duygusu asla bitmedi. Kaldı ki sosyal medyada sürekli konuşulması da bize bu gösteriyor.
X'te @onuralpwashere adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'Kanıt' dizisini 'Breaking Bad' ile karşılaştırıp Türk dizisinin ondan daha iyi olduğunu iddia etti. Haliyle 'Kanıt'ın hayranlarının anıları depreşti, özlemleri arttı, bu iddiaya çeşitli yanıtlar verdi. Gelin bu paylaşıma gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz Kanıt hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece denk gelince izleyenlerden misiniz? Buyrun yorumlara...
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