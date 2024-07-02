Gecelerimizin Vazgeçilmez Dizisi 'Kanıt'a Gelen Yorumlar Gene Anılarımızı Depreştirdi!

X'te @onuralpwashere adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, 'Kanıt' dizisini 'Breaking Bad' ile karşılaştırıp sosyal medya kullanıcılarının anılarını depreştirdi, çeşitli tepkilerini topladı. Gelin, final yapmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da asla unutulmayan Kanıt'a gelen tepkilere hep birlikte bakalım.