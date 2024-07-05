Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden Gelen Kareler Kalbimizi Eritti
Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden Gelen Kareler Kalbimizi Eritti
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde olduğu 'Sorgu' dizisinden ilk fotoğraflar geldi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve fotoğraflara hep birlikte bakalım.
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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un bir araya geldiği 'Sorgu' dizisinin geçtiğimiz mart ayında sete çıkacağı duyurusu yapılmıştı. İkilinin hayranlarını heyecanla beklediği diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı.
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beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan polisiye dizi, bir cinayet olayının araştırılmasını ekranlara getiriyor. Dizi 10 bölümden oluşuyor.
Dizinin oyuncu kadrosuysa efsane! Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'a Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler eşlik ediyor.
Peki gelelim bu cinayet soruşturmasının hikayesine... Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.
Tabii bu 'Sorgu' hikayesinde aşk da eksik değil. Dizide Cihan ile Metin arasındaki aşk bu ölüm soruşturmasından çok etkilenir. Bakalım Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacak? Beklemedeyiz merkez!
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Peki bu fotoğraflara ne yorumlar yapıldığına gelin hep birlikte bakalım...
+1
Biz de, biz de...
Sil bu yorumu adam üzülmesin...
Siz 'Sorgu' için ne düşünüyorsunuz? İkili bomba gibi olmamış mı? Yorumlara buyrun!
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