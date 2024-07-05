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Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden Gelen Kareler Kalbimizi Eritti

Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'un Başrolde Oynadığı 'Sorgu' Dizisinden Gelen Kareler Kalbimizi Eritti

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 16:36

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolde olduğu 'Sorgu' dizisinden ilk fotoğraflar geldi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve fotoğraflara hep birlikte bakalım.

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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un bir araya geldiği 'Sorgu' dizisinin geçtiğimiz mart ayında sete çıkacağı duyurusu yapılmıştı. İkilinin hayranlarını heyecanla beklediği diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı.

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un bir araya geldiği 'Sorgu' dizisinin geçtiğimiz mart ayında sete çıkacağı duyurusu yapılmıştı. İkilinin hayranlarını heyecanla beklediği diziden ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı.

beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan polisiye dizi, bir cinayet olayının araştırılmasını ekranlara getiriyor. Dizi 10 bölümden oluşuyor.

beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak olan polisiye dizi, bir cinayet olayının araştırılmasını ekranlara getiriyor. Dizi 10 bölümden oluşuyor.

Dizinin oyuncu kadrosuysa efsane! Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'a Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosuysa efsane! Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'a Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş gibi isimler eşlik ediyor.

Peki gelelim bu cinayet soruşturmasının hikayesine... Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.

Peki gelelim bu cinayet soruşturmasının hikayesine... Hazal Kaya'nın canlandırdığı Cihan Manoğlu, sorgu biriminin tek kadın memurudur. Bir gün babası Hayati ölü bulunur. Cihan'ın babasının şüpheli dosyası Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Metin Yazıcı karakterine verilir.

Tabii bu 'Sorgu' hikayesinde aşk da eksik değil. Dizide Cihan ile Metin arasındaki aşk bu ölüm soruşturmasından çok etkilenir. Bakalım Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacak? Beklemedeyiz merkez!

Tabii bu 'Sorgu' hikayesinde aşk da eksik değil. Dizide Cihan ile Metin arasındaki aşk bu ölüm soruşturmasından çok etkilenir. Bakalım Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacak? Beklemedeyiz merkez!
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Peki bu fotoğraflara ne yorumlar yapıldığına gelin hep birlikte bakalım...

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