Başrolde Tuba Büyüküstün'ün Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrolde oynadığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin yayınlanmasına sayılı günler kala Netflix'ten bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da tepkilere hep birlikte bakalım. Tabii Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın çok konuşulacak sahnelerini de unutmayalım.