Başrolde Tuba Büyüküstün'ün Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
Başrolde Tuba Büyüküstün'ün Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrolde oynadığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin yayınlanmasına sayılı günler kala Netflix'ten bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da tepkilere hep birlikte bakalım. Tabii Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın çok konuşulacak sahnelerini de unutmayalım.
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Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın rol aldığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonuna sayılı günler kaldı.
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Ada, Leyla ve Sevgi adlı üç arkadaşın hikayesini ve onların geçmişle yüzleşmelerini konu alan dizinin ilk sezonu bundan tam 2 yıl önce yayınlanmış ve çok izlenmişti.
Başrol oyuncularına bu sezon Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Aytaç Şaşmaz eşlik ediyor. Netflix'in paylaştığı son fragmana bakılırsa bizi yine geçmiş tramvalarda dolu bomba bir sezon bekliyor.
Sonra da diziye ve Tuba Büyüküstün'le Aytaç Şaşmaz'ın romantik sahnelerine gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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