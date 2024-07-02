Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Başrolde Tuba Büyüküstün'ün Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

Başrolde Tuba Büyüküstün'ün Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 15:06

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrolde oynadığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin yayınlanmasına sayılı günler kala Netflix'ten bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da tepkilere hep birlikte bakalım. Tabii Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın çok konuşulacak sahnelerini de unutmayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın rol aldığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonuna sayılı günler kaldı.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın rol aldığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonuna sayılı günler kaldı.

Ada, Leyla ve Sevgi adlı üç arkadaşın hikayesini ve onların geçmişle yüzleşmelerini konu alan dizinin ilk sezonu bundan tam 2 yıl önce yayınlanmış ve çok izlenmişti.

Ada, Leyla ve Sevgi adlı üç arkadaşın hikayesini ve onların geçmişle yüzleşmelerini konu alan dizinin ilk sezonu bundan tam 2 yıl önce yayınlanmış ve çok izlenmişti.

Başrol oyuncularına bu sezon Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Aytaç Şaşmaz eşlik ediyor. Netflix'in paylaştığı son fragmana bakılırsa bizi yine geçmiş tramvalarda dolu bomba bir sezon bekliyor.

Başrol oyuncularına bu sezon Murat Boz, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu ve Aytaç Şaşmaz eşlik ediyor. Netflix'in paylaştığı son fragmana bakılırsa bizi yine geçmiş tramvalarda dolu bomba bir sezon bekliyor.

Gelin önce Netflix'in "Bu yaz planlar belli: Aşk, balık, Ayvalık" notuyla paylaştığı 'Zeytin Ağacı'nın fragmanına hep birlikte bakalım.

Sonra da diziye ve Tuba Büyüküstün'le Aytaç Şaşmaz'ın romantik sahnelerine gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Sonra da diziye ve Tuba Büyüküstün'le Aytaç Şaşmaz'ın romantik sahnelerine gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

Siz 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın