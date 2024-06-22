Dertler Dizi Olmuş! 'En Son Bunu İzlerken Mutluydum' Dedikleri Dizileri Paylaşan X Kullanıcıları
Dertler Dizi Olmuş! 'En Son Bunu İzlerken Mutluydum' Dedikleri Dizileri Paylaşan X Kullanıcıları
Netflix Türkiye X hesabı, takipçilerinden “En son bunu izlerken mutluydum” dedikleri bir diziyi söylemelerini istedi. Paylaşıma televizyon dünyasına damgasını vurmuş birbirinden harika diziler yanıt olarak geldi. Gelin hep birlikte o cevaplara bi' göz atalım.
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İzlediğimiz diziler bazen bize mutluluk verir. Neden böyle olduğuna gelince bunun pek çok sebebi vardır. Saymaya hangisinden başlasak ki?
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Mesela izlediğimiz diziler bizi gerçek hayatın stresinden uzaklaştırır, sorumluluklarından kaçmamızı sağlar. Kısa süreliğine de olsa kendi sorunlarımızı unutur ve engin bir hayal dünyasına dalarız. Bazen de dizilerdeki kurgusal karakterlerle duygusal bir bağ kurar, onların başına gelen olayları izleyerek empati kurarız.
Ayrıca aynı dizileri izleyen insanlarla ortak bir sohbet ortamı yakalayabilir ve sosyalleşebiliriz. Gülmek, eğlenmek, motive olmak, tarihi ve kültürel bilgiler öğrenmek de zaten bu deneyimin bir parçası. Ama en önemlisi yine de mutluluk...
Netflix Türkiye'nin X hesabı, takipçilerine “En son bunu izlerken mutluydum” dediğin bir dizi bırak" yazan bir gönderi paylaştı. Dizi severler Netflix'in bu çağrısına hemen cevap verdi. Gelin kullanıcıların cevap olarak verdiği dizilere hep birlikte bakalım.
1. Güzel seçim...
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2. Stranger Things yeni sezonu gelse artık da izlesek...
3. Alt tabaka olduğumuz için bekleyeceğiz artık...
4. Ağzının tadını biliyorsun...
5. Sene 1986. Berlin Duvarı yıkılmamış, Soğuk Savaş bitmemişti...
6. Biz mutluyuz da keşke devamı gelse... Ah Benedict!
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7. Sense8... Filtre zevkler diye buna denir.
8. Ekmek Teknesi cevabını verenler de var:
9. Cidden mutlu etmemesi imkansız diziydi...
10. Ah kalbim...
11. Adını Pera Palas koydum.
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12. Ağlatacaksınız...
13. Evet...
14. +1
15. 9 yıl olmuş, inanılır gibi değil...
Sizin en son bunu izlerken mutluydum dediğiniz dizi hangisi? Yorumlara buyrun!
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