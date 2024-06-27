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Yeni Travma Yükleniyor: 'İlk ve Son'un İkinci Sezon Oyuncularına Gelen Tepkiler

Yeni Travma Yükleniyor: 'İlk ve Son'un İkinci Sezon Oyuncularına Gelen Tepkiler

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 10:15

BluTV'nin heyecanla beklenen 'İlk ve Son' dizisinden ilk fotoğraflar geldi. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Nilüfer ve Cihan rolünde oldukları görüldü. Dizinin hayranlarından bu fotoğraflara birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin hep birlikte onlara bakalım.

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BluTV dizisi 'İlk ve Son'un birinci sezonu 2021 yılında yayınlanmış ve sağlam senaryosuyla dizi izleyicilerinin dikkatini çok çekmişti.

BluTV dizisi 'İlk ve Son'un birinci sezonu 2021 yılında yayınlanmış ve sağlam senaryosuyla dizi izleyicilerinin dikkatini çok çekmişti.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin olduğu dizi, ikilinin karakterleri Deniz ve Barış arasındaki toksik ilişkiyi tüm gerçekliğiyle ekranlara yansıtmış, hatta izleyicilerin travmalarını bile tetiklemişti.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin olduğu dizi, ikilinin karakterleri Deniz ve Barış arasındaki toksik ilişkiyi tüm gerçekliğiyle ekranlara yansıtmış, hatta izleyicilerin travmalarını bile tetiklemişti.

'İlk ve Son', kadın ve erkeğin önce tanışıp daha sonra da artık kalıplaşan toplum kurallarına uyarak evlenip çocuk yapmasının arkasındaki dinamikleri izleyicilere gerçekçi bir şekilde yansıtmıştı.

'İlk ve Son', kadın ve erkeğin önce tanışıp daha sonra da artık kalıplaşan toplum kurallarına uyarak evlenip çocuk yapmasının arkasındaki dinamikleri izleyicilere gerçekçi bir şekilde yansıtmıştı.

Tabii hikaye burada bitmedi. Geçen sene dizinin senaristi ikinci sezonun geleceğini duyurmuştu. Dün de BluTV, dizinin okuma provalarından iki fotoğraf paylaştı. 'Nilüfer ve Cihan ile tanışın' paylaşımında Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe göründü.

'İlk ve Son'un hayranları 'İlk ve Son'un prova okumalarına ve oyuncuların diziye dahil olmasına birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

'İlk ve Son'un hayranları 'İlk ve Son'un prova okumalarına ve oyuncuların diziye dahil olmasına birbirinden farklı yorumlar yaptı. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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Siz İlk ve Son'un yeni karakterlerine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz İlk ve Son'un yeni karakterlerine ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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