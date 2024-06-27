Yeni Travma Yükleniyor: 'İlk ve Son'un İkinci Sezon Oyuncularına Gelen Tepkiler

BluTV'nin heyecanla beklenen 'İlk ve Son' dizisinden ilk fotoğraflar geldi. Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe'nin Nilüfer ve Cihan rolünde oldukları görüldü. Dizinin hayranlarından bu fotoğraflara birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin hep birlikte onlara bakalım.