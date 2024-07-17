Netflix'in Çok İzlenen Süper Kahraman Dizisi 'Supacell'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Netflix'te yayınlanan süper kahraman dizisi 'Supacell' listeleri altüst etmiş durumda. Haziran ayında ekranlara gelen dizi, izleyen herkesin beğenisini kazandı, Rotten Tomatoes'ta 100 puan alarak benzersiz bir çıkış yaptı. Peki 'Supacell'in konusu nedir? Diziyi izleyenlerin yorumları neler? Gelin dizinin detaylarına ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.