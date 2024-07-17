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Netflix'in Çok İzlenen Süper Kahraman Dizisi 'Supacell'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Netflix'in Çok İzlenen Süper Kahraman Dizisi 'Supacell'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 10:50

Netflix'te yayınlanan süper kahraman dizisi 'Supacell' listeleri altüst etmiş durumda. Haziran ayında ekranlara gelen dizi, izleyen herkesin beğenisini kazandı, Rotten Tomatoes'ta 100 puan alarak benzersiz bir çıkış yaptı. Peki 'Supacell'in konusu nedir? Diziyi izleyenlerin yorumları neler? Gelin dizinin detaylarına ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Haziran ayının sonunda Netflix'te yayınlanan 'Supacell' dizisi şimdiden platformun en çok izlenen yapımları arasında. Birleşik Krallık yapımı dizi, sıra dışı süper kahraman hikayesiyle izleyen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Haziran ayının sonunda Netflix'te yayınlanan 'Supacell' dizisi şimdiden platformun en çok izlenen yapımları arasında. Birleşik Krallık yapımı dizi, sıra dışı süper kahraman hikayesiyle izleyen herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

'Supacell'in hikayesi İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiyor. Dizi, birbirlerini hiç tanımayan ve süper güçlere sahip bir grup sıradan insanın hikayesini ekranlara taşıyor. Telekinezi, görünmezlik ve süper hız gücüne sahip kahramanlar peşlerindeki ajanları atlatmak için mücadele ediyor.

'Supacell'in hikayesi İngiltere'nin başkenti Londra'da geçiyor. Dizi, birbirlerini hiç tanımayan ve süper güçlere sahip bir grup sıradan insanın hikayesini ekranlara taşıyor. Telekinezi, görünmezlik ve süper hız gücüne sahip kahramanlar peşlerindeki ajanları atlatmak için mücadele ediyor.

6 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Tosin Cole, Adelayo Adedayo ve Eddie Marsan yer alıyor. 'Supacell'in senaristliğini, yaratıcılığını ve yönetmenliğini Rapman üstleniyor.

6 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Tosin Cole, Adelayo Adedayo ve Eddie Marsan yer alıyor. 'Supacell'in senaristliğini, yaratıcılığını ve yönetmenliğini Rapman üstleniyor.

Peki film inceleme platformu Rotten Tomatoes’ta 100 tam puan alarak harika bir çıkış yapan 'Supacell'i izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine hep birlikte bakalım.

Peki film inceleme platformu Rotten Tomatoes’ta 100 tam puan alarak harika bir çıkış yapan 'Supacell'i izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine hep birlikte bakalım.

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Siz izleyenler tarafından çok beğenilen ve hatta ikinci sezonu istenen 'Supacell'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Siz izleyenler tarafından çok beğenilen ve hatta ikinci sezonu istenen 'Supacell'i izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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