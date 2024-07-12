Tuba Büyüküstün'ün Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın 2. Sezonunu İzleyenlerden Tepkiler
Tuba Büyüküstün'ün Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Zeytin Ağacı'nın 2. Sezonunu İzleyenlerden Tepkiler
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerde oynadığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu yayınlandı. Gelin diziyi heyecanla bekleyen izleyicilerin ilk yorumlarına hep birlikte bakalım.
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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın paylaştığı Netflix dizisi 'Zeytin Ağacı'nın heyecanla beklenen ikinci sezonu nihayet dün (11 Temmuz) gösterime girdi.
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Kadrosunda Murat Boz, Rıza Kocaoğlu ve Aytaç Şaşmaz'ın da olduğu dizi, Ada, Leyla ve Sevgi'nin zor ama bir o kadar da eğlenceli hayat yolculuğunu ikinci sezonda da ekranlara taşımaya devam etti.
Peki Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahnelerinin çok konuşulduğu, başrollerin oyunculuklarının beğenildiği ve seyirciye Ayvalık'a taşınma perilerinin gelmesine neden olan 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu izleyenler ne tepki verdi? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
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Siz Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunu nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun...
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