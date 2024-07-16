Scarlett Johansson'ın Başrolde Olduğu 100 Milyon Dolarlık Film İzleyenlerin Beğenmesine Rağmen Gişede Çakıldı
Scarlett Johansson'ın Başrolde Olduğu 100 Milyon Dolarlık Film İzleyenlerin Beğenmesine Rağmen Gişede Çakıldı
Scarlett Johansson ve Channing Tatum'ın başrolde oynadıkları film, eleştirmenler tarafından pek olumlu eleştiriler almamıştı. Peki Fly Me to the Moon (Beni Ay'a Uçur) filmini izleyenler sosyal medyada neler yazdı çizdi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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Scarlett Johansson ve Channing Tatum'ın başrolde oynadığı romantik komedi türündeki Fly Me to the Moon (Beni Ay'a Uçur) filmi 5 Temmuz'da vizyona girdi.
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Film, NASA'nın bir Ay'a iniş görevi sırasında terslik meydana gelirse sahte bir Ay'a iniş videosu hazırlatmasını konu alıyor. Scarlett Johansson filmde pazarlama ustası Kelly Jones'u, Channing Tatum ise fırlatma direktörü Cole Davis'i canlandırıyor.
Filmde Kelly Jones ve Cole Davis'in NASA'nın halka açık imajını düzeltmek için mücadele edişini izliyoruz. Tabii romantik bir komedi havasında...
Ancak filmle ilgili eleştiriler pek olumlu değil. Sinema eleştirmenleri filmi keyifli buluyor ancak Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un aralarındaki kimyanın sıfır olduğunu dile getiriyorlar. Ayrıca filmi alaycı siyasi hicivlerle dolu karmaşık bir yapım olarak görüyorlar.
Peki Fly Me to the Moon (Beni Ay'a Uçur) filmini izleyenler ne düşünüyor? X'te hangi yorumları yapıyorlar? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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"Fly Me to the Moon'u çok beğendim"
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"Film çok zevkli. Channing Tatum ve Scarlett Johansson, tarihi bir olayın sansasyonel bir yeniden anlatımını tasvir ediyorlar ve bu romantik komedide harika bir kimyaya sahipler. Her sahne komik, çekici ve sevimli"
"Uzun zamandır gördüğümüz en sahte film"
Peki siz 100 milyon dolarlık bütçesi olmasına rağmen gişede umduğunu pek de bulamayan NASA başı romantik komedi 'Fly Me to the Moon' filmini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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