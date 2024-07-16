İzleyenleri Tiksindiren Seri Katil Filmi 'Longlegs' Vizyona Girer Girmez Gişelerin Altını Üstüne Getirdi
İzleyenleri Tiksindiren Seri Katil Filmi 'Longlegs' Vizyona Girer Girmez Gişelerin Altını Üstüne Getirdi
Maika Monroe ve Nicolas Cage'in başrolde olduğu Longlegs (Cambaz) filmi vizyona girdiği hafta gişede rekor kırdı. Peki filmin başarısının arkasındaki sır ne? Detaylar içerikte!
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Son zamanların en çok konuşulan filmlerinden biri başrollerinde Maika Monroe ve Nicolas Cage'in oynadığı Longlegs (Cambaz) filmi. Korku türündeki film, 1974 yılında geçiyor. Çözülmemiş bir seri katil vakasına atanan yeni bir FBI ajanı olan Lee Harker adlı bir kadını merkezine alıyor.
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Filmde Maika Monroe, Lee Harker rolünü canlandırırken Nicolas Cage seri katil rolünde karşımıza çıkıyor. Son 10 yılın en korkunç filmi olarak nitelendirilen 'Longlegs', Harker'ın seri katille bir bağlantısı olduktan sonra bir cinayeti durdurmaya çalışmasını da ekranlara taşıyor.
Sadece 4 gün önce vizyona giren film, daha şimdiden tüm sinema dünyasının dilinde. Bağımsız yapım olan 'Longlegs' gösterime girdiği ilk hafta 22 milyonun üzerinde hasılat yaparak bir rekor kırdı. Yapımcı şirketi Neon'un bugüne kadarki tüm filmleri arasında gişede en iyi başlangıcı 'Longlegs' yaptı.
Peki Nicolas Cage'in seri katil olduğu 'Longlegs' filmi bu başarısını neye borçlu? Deadline'ın haberine göre filmin yapımcı şirketi çok stratejik bir pazarlama kampanyası yürüttü.
Sosyal medyada paylaştıkları kısa kısa videolarda Nicolas Cage'i gizlediler ve izleyenlerde merak uyandırdılar. Sonuç olarak film, izleyenleri aşırı tiksindirse de sinema salonları doldu taştı.
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Korku filmleri normalde ilk haftada 8 ile 10 milyon arası izleyiciyi sinemaya çekebilirken 'Longlegs'in 22 milyonluk açılışı gerçekten büyük bir başarı. Tabii bu başarıya şimdilik biz ortak değiliz. 12 Temmuz'da vizyona giren film maalesef Türkiye'de 6 Eylül'de vizyona girecek. Peki siz 'Longlegs'i izlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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