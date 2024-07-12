Temel İçgüdü Filmindeki İkonik Pozunu Tekrar Canlandıran Sharon Stone Goygoycuların Radarına Temelden Girdi
Temel İçgüdü Filmindeki İkonik Pozunu Tekrar Canlandıran Sharon Stone Goygoycuların Radarına Temelden Girdi
Temel İçgüdü filminin yıldız oyuncusu Sharon Stone, 32 yıl aradan sonra yine aynı ikonik pozu verdi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar X kullanıcılarının diline dolanmakta asla ama asla gecikmedi. Gelin ünlü oyuncunun o pozuna ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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1992 yılında vizyona giren Basic Instinct (Temel İçgüdü) filmini izlemeyen ya da duymayan yoktur herhalde. Sharon Stone ve Michael Douglas'ın başrolde oynadığı neo-noir erotik gerilim türünde olan film, ikonik sahneleriyle sinema dünyasına damga vurmuştu.
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Tabii bu damga vuruşun asıl sebebi Sharon Stone'un canlandırdığı Catherine Tramell karakterinin karizmatik, çekici, manipülatif, zeki, gizemli ve iki yüzlü gibi özelliklere sahip olmasıydı.
Filmin vizyona girmesinin üzerinden yıllar geçse de bugün hiç kimse Catherine karakterini asla unutmuyor. Ayrıca unutturulmuyor da diyebiliriz. Şimdilerde 66 yaşında olan filmin yıldızı Sharon Stone'un aradan 32 yıl geçtikten sonra aynı ikonik pozu vermesi sosyal medyada yayıldı gitti.
Sharon Stone'un o meşhur sandalyesinde oturuş sahnesini tekrar canlandırdığını görenler bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Birbiri ardında temelli ve temelsiz yorumlar yaptılar. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz Sharon Stone'un son hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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