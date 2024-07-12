Temel İçgüdü Filmindeki İkonik Pozunu Tekrar Canlandıran Sharon Stone Goygoycuların Radarına Temelden Girdi

Temel İçgüdü filminin yıldız oyuncusu Sharon Stone, 32 yıl aradan sonra yine aynı ikonik pozu verdi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar X kullanıcılarının diline dolanmakta asla ama asla gecikmedi. Gelin ünlü oyuncunun o pozuna ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.