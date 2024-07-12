Game of Thrones Yıldızı Emilia Clarke'ın Yeni Dizisi Belli Oldu
Game of Thrones Yıldızı Emilia Clarke'ın Yeni Dizisi Belli Oldu
Game of Thrones'taki 'Daenerys Targaryen' rolüyle gönüllere taht kuran İngiliz oyuncu Emilia Clarke'ın yeni rol alacağı dizi belli oldu. Detaylar içerikte!
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HBO dizisi Game of Thrones'taki "Daenerys Targaryen" rolüyle tanınan Emilia Clarke, televizyon dünyasında çok ses getirecek yepyeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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Variety'nin haberine göre 37 yaşındaki güzel oyuncu Amazon Prime Video'nun 'Criminal' adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizide başrolü oynayacak.
Dizinin resmi açıklamasına bakılırsa karakteri bir hayli ilgi çekici. Emilia Clarke dizide 'Mallory' karakterine hayat verecek ve kanunsuz işler yapan, ekibini tehlikeye atacak sırlar saklayan ve uçlarda yaşayan bir soyguncuyu canlandıracak.
Suç ve drama türündeki 'Criminal' dizisi, ortak paylaşılan suç geçmişi aracılığıyla birbirine bağlanan ailelerin nesiller arası süren hikayesini ekranlara taşıyacak.
Clarke'a Charlie Hunnam, Adria Arjona, Richard Jenkins ve John Hawkes gibi yıldız oyuncular eşlik edecek. Siz ejderhaların anası Emilia Clarke'ın yeni rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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