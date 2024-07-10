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Game of Thrones Yıldızı Emilia Clarke, Formula 1 Arabasını Ejderhaların Annesi Gibi Ateşledi

Game of Thrones Yıldızı Emilia Clarke, Formula 1 Arabasını Ejderhaların Annesi Gibi Ateşledi

Game of Thrones Formula 1 dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.07.2024 - 09:52

Game of Thrones dizisinde 'Daenerys Targaryen' karakterini canlandıran Emilia Clarke, dizideki meşhur bir sahneyi tekrardan canlandırdı. Detaylar içerikte!

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Britanya Grand Prix Formula 1 yarışması bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Formula 1 yarışlarını izlemek için sadece sporcular değil ünlüler de piste akın etti.

Britanya Grand Prix Formula 1 yarışması bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Formula 1 yarışlarını izlemek için sadece sporcular değil ünlüler de piste akın etti.

O isimlerden biri de herkesin Game of Thrones dizisindeki "Daenerys Targaryen" karakteri ile tanıdığı Emilia Clarke'tan başkası değildi.

O isimlerden biri de herkesin Game of Thrones dizisindeki "Daenerys Targaryen" karakteri ile tanıdığı Emilia Clarke'tan başkası değildi.

Emilia Clarke, Scuderia Ferrari takımındaki Charles Leclerc ile birlikte poz vermek için piste gittiği sırada ejderhaların annesinin bir videosu çekildi ve McLaren'ın X hesabında "Hepimizin istediği Game of Thrones sonu" notuyla paylaşıldı.

Emilia Clarke, Scuderia Ferrari takımındaki Charles Leclerc ile birlikte poz vermek için piste gittiği sırada ejderhaların annesinin bir videosu çekildi ve McLaren'ın X hesabında "Hepimizin istediği Game of Thrones sonu" notuyla paylaşıldı.

Emilia Clarke'ın pistteki o havalı anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Tabii ejderhaların annesinin hikayesi bununla bitmedi. Videoyu izleyen X kullanıcılarından biri Daenerys Targaryen'in McLaren'in F1 arabasını ateşlerken neden 'Dracarys' demediğini sordu. Ve kullanıcının bu çağrısı cevapsız kalmadı.

Tabii ejderhaların annesinin hikayesi bununla bitmedi. Videoyu izleyen X kullanıcılarından biri Daenerys Targaryen'in McLaren'in F1 arabasını ateşlerken neden 'Dracarys' demediğini sordu. Ve kullanıcının bu çağrısı cevapsız kalmadı.
twitter.com
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McLaren X hesabı, "Bunu sen istedin" diyerek Emilia Clarke'ın F1 arabasını ateşlerken 'Dracarys' diye seslenmesini videoya aldı. Game of Thrones'un ünlü sahnesi böylece yine yaratılmış oldu.

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