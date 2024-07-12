Efsanevi Boksör Muhammed Ali'yi Dizide Oynayacak Aktör Belli Oldu
Efsanevi Boksör Muhammed Ali'yi Dizide Oynayacak Aktör Belli Oldu
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Muhammed Ali'nin adını duymayan yoktur. Ali, spor dünyası tarafından tüm zamanların en iyi ağır sıklet boks şampiyonu olarak kabul edilir. 1964 yılında daha 22 yaşındayken Sonny Liston’u yenip en genç Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olmuş ve adını tüm dünyaya duyurmuştu.
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2016 yılında hayatını kaybeden Muhammed Ali'nin hayatı şimdilerde dizi oluyor. Amazon, Ali'nin hayatının dizi olarak çekilmesi için hazırlıklara başladı. Dizinin adı 'The Greatest' olarak duyuruldu.
'The Greatest' dizisinde efsanevi boksör Muhammed Ali'yi Jaalen Best canlandıracak. Genç oyuncu 'American Horror Stories' ve 'Magnum P.I.' dizisindeki rolüyle tanınıyor.
'The Greatest' dizisi ise Muhammed Ali'nin hayatını, kariyerini, zaferlerini, mücadelelerini, yükselişini ve düşüşünü ekranlara taşıyor. Aynı zamanda onun bir baba, bir eş, bir erkek kardeş ve bir oğul olarak nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu anlatmayı amaçlıyor.
Kısacadı dizi, efsanevi boksörün hem ring içindeki hem de ring dışındaki hayatının perde arkasını ekranlara taşıyor. Muhammed Ali'nin hayatı 2001 yılında da film olmuştu. O filmde Ali'yi Will Smith canlandırmıştı. Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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