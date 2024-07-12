Polis Akademisiyle Dalga Geçen İngiliz Dizisi Tartışmalara Neden Oldu

'Domuzcuklar kelimesi polis memurlarımıza karşı kullanılan aşağılayıcı bir kelime. Polisler halkı korumak için her gün hayatlarını riske atıyorlar ve acil durumlarda yardıma koşuyorlar. Onlar için domuzcuk ifadesi kullanmak son derece iğrenç. Hele ki polis memurlarına şiddetin arttığı bir dönemde çok kışkırtıcı bir dizi ismi seçimi bu. Sırf reyting uğruna polisler tehlikeye atılmamalı' yorumunu yaptı.