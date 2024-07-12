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Polis Akademisiyle Dalga Geçen İngiliz Dizisi Tartışmalara Neden Oldu

Polis Akademisiyle Dalga Geçen İngiliz Dizisi Tartışmalara Neden Oldu

İngiltere dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 12:56

Birleşik Kralık'ta önümüzdeki hafta yayınlanacak bir dizi daha şimdiden tartışmalara neden oldu. Ülkedeki polis memurları adı Piglets (Domuzcuklar) olan diziyi çok sert eleştirdi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
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Önümüzdeki hafta Birleşik Krallık'taki ITV kanalında yayınlanacak olan İngiliz komedi dizisi Piglets (Domuzcuklar) ülkede tartışmalara neden oldu.

Önümüzdeki hafta Birleşik Krallık'taki ITV kanalında yayınlanacak olan İngiliz komedi dizisi Piglets (Domuzcuklar) ülkede tartışmalara neden oldu.

Bir polis akademisinde geçen dizinin adının "domuzcuklar" olması Birleşik Krallık'ın polis kurumları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Polisler dizinin adını son derece "iğrenç" ve "salgırgan" buldular.

Bir polis akademisinde geçen dizinin adının "domuzcuklar" olması Birleşik Krallık'ın polis kurumları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Polisler dizinin adını son derece "iğrenç" ve "salgırgan" buldular.

Independent'ta yer alan habere göre İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Ulusal Başkanı Tiffany Lynch, dizinin adını duyduktan sonra çok sert bir açıklama yaptı.

Independent'ta yer alan habere göre İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Ulusal Başkanı Tiffany Lynch, dizinin adını duyduktan sonra çok sert bir açıklama yaptı.

Lynch yaptığı açıklamada,

Lynch yaptığı açıklamada,

'Domuzcuklar kelimesi polis memurlarımıza karşı kullanılan aşağılayıcı bir kelime. Polisler halkı korumak için her gün hayatlarını riske atıyorlar ve acil durumlarda yardıma koşuyorlar. Onlar için domuzcuk ifadesi kullanmak son derece iğrenç. Hele ki polis memurlarına şiddetin arttığı bir dönemde çok kışkırtıcı bir dizi ismi seçimi bu. Sırf reyting uğruna polisler tehlikeye atılmamalı' yorumunu yaptı.

Daha yayınlanmadan tartışmalara neden olan dizinin başrollerinde Sarah Parish, Callie Cooke ve Mark Heap rol alıyor. Bir polis akademisinde geçen Piglets (Domuzcuklar) dizisi, yeni işe alınan 6 farklı polis personelinin komiserleri tarafından bir şekle sokularak eğitilmesini hicvederek anlatıyor.

Daha yayınlanmadan tartışmalara neden olan dizinin başrollerinde Sarah Parish, Callie Cooke ve Mark Heap rol alıyor. Bir polis akademisinde geçen Piglets (Domuzcuklar) dizisi, yeni işe alınan 6 farklı polis personelinin komiserleri tarafından bir şekle sokularak eğitilmesini hicvederek anlatıyor.
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Dizinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

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