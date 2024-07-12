Polis Akademisiyle Dalga Geçen İngiliz Dizisi Tartışmalara Neden Oldu
Polis Akademisiyle Dalga Geçen İngiliz Dizisi Tartışmalara Neden Oldu
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Birleşik Kralık'ta önümüzdeki hafta yayınlanacak bir dizi daha şimdiden tartışmalara neden oldu. Ülkedeki polis memurları adı Piglets (Domuzcuklar) olan diziyi çok sert eleştirdi. Detaylar içerikte!
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Önümüzdeki hafta Birleşik Krallık'taki ITV kanalında yayınlanacak olan İngiliz komedi dizisi Piglets (Domuzcuklar) ülkede tartışmalara neden oldu.
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Bir polis akademisinde geçen dizinin adının "domuzcuklar" olması Birleşik Krallık'ın polis kurumları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Polisler dizinin adını son derece "iğrenç" ve "salgırgan" buldular.
Independent'ta yer alan habere göre İngiltere ve Galler Polis Federasyonu Ulusal Başkanı Tiffany Lynch, dizinin adını duyduktan sonra çok sert bir açıklama yaptı.
Lynch yaptığı açıklamada,
Daha yayınlanmadan tartışmalara neden olan dizinin başrollerinde Sarah Parish, Callie Cooke ve Mark Heap rol alıyor. Bir polis akademisinde geçen Piglets (Domuzcuklar) dizisi, yeni işe alınan 6 farklı polis personelinin komiserleri tarafından bir şekle sokularak eğitilmesini hicvederek anlatıyor.
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Dizinin fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
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