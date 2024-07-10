2025 Oscar Tahmin Listelerinde Adı Geçen 'We Live in Time' Filminden İlk Fragman Geldi
2025 Oscar Tahmin Listelerinde Adı Geçen 'We Live in Time' Filminden İlk Fragman Geldi
Başrolünde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı romantik film 'We Live in Time'dan ilk fragman geldi. Gelin filmin ayrıntılarına, fragmana ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrolünde Florence Pugh ve Andrew Garfield'ın oynadığı romantik film 'We Live in Time' 11 Ekim tarihinde vizyona giriyor. Film vizyona girmeden önce ilk prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapacak.
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A24 yapımı filmin yönetmen koltuğunda 'True Detective' ve 'Black Mirror'ın bazı bölümlerini yöneten John Crowley oturuyor. Crowley 2015 yılında 'Brooklyn' filmini de yönetmişti ve film izleyenler tarafından çok beğenilmişti.
'We Live in Time', gelecek vaadeden bir şefle yakın zamanda boşanmış bir kadının derinden etkileyici aşk öyküsünü ekranlara getiriyor. Tobias ile Almut'un on yıllık süren ilişkisini gözler önüne seriyor.
Filme geçtiğimiz hafta aşırı çıplaklık ve cinsellik nedeniyle +18 yaş sınırı konulduğu haberi gelmişti. Bugün de 'We Live in Time'dan ilk fragman geldi. Gelin hep birlikte önce filmin fragmanına sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
Fragmanı izlemek için sizi hemen şöyle alalım:
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Peki 'We Live in Time'ın ilk fragmanına nasıl tepkiler geldi?
Ama tepkilerden önce şu bilgiyi verelim:
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Peki siz 2025 Oscar tahmin listelerinde adı geçen 'We Live in Time'ı izleyecek misiniz? Yorumlara buyrun!
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