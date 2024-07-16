Ünlü Yönetmen, Trump'ın Suikaste Uğramasını Kendi Filmine Benzeten Komplo Teorisyenlerine Çok Kızdı
Ünlü Yönetmen, Trump'ın Suikaste Uğramasını Kendi Filmine Benzeten Komplo Teorisyenlerine Çok Kızdı
Donald Trump'un suikaste uğramasıyla birlikte sosyal medyada pek çok komplo teorileri ortaya atıldı. Sinema dünyasından baktığımızda bunlardan en ilginci suikastin 1992 yapımı bir filmle bağdaştırılması oldu. Deadline'da yer alan habere göre komplo teorilerinden rahatsız olan yönetmenden bu konuda tepki gecikmedi. Detaylar içerikte!
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Amerikan siyaseti şu günlerde bir hayli yoğun. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz tarihinde Pennsylvania'da suikaste uğradı ve kulağından vuruldu. Trump'ı hedef alan saldırgan ise olay yerinde öldürüldü.
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Donald Trump'ın suikasti sonrası sosyal medyada bir sürü komple teorileri ortaya atıldı. Ancak sinema dünyasından baktığımızdan bunlardan en ilginci Trump'a yönelik suikast olaylarında yaşananların bir filmdeki hikayeye benzetilmesi oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın vurulması olayını, 1992 yılında vizyona giren ve Tim Robbins'in hem yönettiği hem de başrolde oynadığı 'Bob Roberts' filmiyle bağdaştırdı.
Politik drama türündeki filmi izleyenler bilir; Pensilvanya'da ABD Senatosu'na girmek için seçim kampanyası yürüten muhafazakar politikacı Bob Roberts'ın yükselişini konu alıyor. Filmde Bob Roberts, halktan destek almak ve seçimleri kazanmak için suikaste uğramayı bile göze alıyor.
Deadline'ın haberine göre filmin başrolü ve yönetmeni bu komplo teorisinden oldukça rahatsız. 'Esaretin Bedeli' filminin de başrolünde oynayan 65 yaşındaki yönetmen Tim Robbins, yaptığı bir paylaşımda suikast ile film arasında bağlantı kuran komplocuları kınadı.
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... ve ekledi: "Dün bir insan vuruldu. Bir diğeri öldürüldü. Siyasi olarak aynı fikirde olduğunuz insanlar olmayabilir, utanç verici insanlar olabilir. Bu insanlara olan kör nefretinizi bir kenara bırakın. Onlar Amerikalı dostlardır. Bu kolektif nefret ruhlarımızı öldürüyor ve insanlığımızdan geriye ne kaldıysa tüketiyor" diye bir açıklama yaptı.
Siz Tim Robbins'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? 'Bob Roberts' filmiyle Trump suikasti arasında bir bağlantı ya da benzerlik olabilir mi? Yorumlara buyrun!
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Öff bize ne yaa? Ne Trump seçmeniyiz ne Biden. ABD vatandaşı değiliz. Biden kazansa ne olur, Trump gelse ne fark eder? Kendi derdimiz bize yeter bi de Amerik... Devamını Gör
beni amerikan vatandaşı yapın yorum yapim başka yorum morum yok 🤣🤣