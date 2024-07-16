Ünlü Yönetmen, Trump'ın Suikaste Uğramasını Kendi Filmine Benzeten Komplo Teorisyenlerine Çok Kızdı

Donald Trump'un suikaste uğramasıyla birlikte sosyal medyada pek çok komplo teorileri ortaya atıldı. Sinema dünyasından baktığımızda bunlardan en ilginci suikastin 1992 yapımı bir filmle bağdaştırılması oldu. Deadline'da yer alan habere göre komplo teorilerinden rahatsız olan yönetmenden bu konuda tepki gecikmedi. Detaylar içerikte!