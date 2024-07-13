2024 Yılına Damgasını Vuran 'Inside Out 2' Filminde Riley'nin Karanlık Sırrı Neydi?
2024 Yılına Damgasını Vuran 'Inside Out 2' Filminde Riley'nin Karanlık Sırrı Neydi?
Inside Out 2 (Ters Yüz 2) 2024 yılında sinema dünyasına damga vurdu. Şu an herkes bu filmi konuşuyor, yorumluyor, tartışıyor. Bu tartışmalardan biri de Riley'nin filmin sonundaki karanlık sırrı neydi ve neye atıfta bulundu? TikTok'ta filmleringucuadina hesap paylaştığı bir videoyla bunu açıkladı. Detaylar içerikte!
Not: Spoiler içerir.
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Inside Out 2, yani Türkçe adıyla Ters Yüz 2, sinema dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Film, dünya çapında gişede 1,25 milyar dolar hasılat ederek Pixar animasyon şirketi tarihinde bir rekora imza attı.
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1 ay önce vizyona giren filmin yükselişi bundan sonra da devam edecek gibi duruyor. Zira tüm dünyada Inside Out 2'nin salonları izleyicilerle doluyor, sosyal medyada filme dair paylaşımların ardı arkası kesilmiyor.
Tabii film hayranlarının en çok konuştuğu konu gişe hasılatı değil... Riley'in Neşe, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti duygularına eklenen yeni duyguları. Başta Kaygı olmak üzere Bıkkınlık, Utanç, Gıpta ve Nostalji izleyenler tarafından çok konuşuluyor.
Filmde Kaygı'nın Riley üzerinde yarattığı olumsuz etkileri izlemiştik. Bundan sonrası spoilerdır; izlemeyenler ayrılabilir. Filmin sonunda Neşe ve diğer duygular Riley'nin karanlık sırrıyla karşılaşmıştı. Riley'ın sırrı hakkında izleyiciler birbirinden çeşitli yorumlar yapmıştı.
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Siz Inside Out 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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