2024 Yılına Damgasını Vuran 'Inside Out 2' Filminde Riley'nin Karanlık Sırrı Neydi?

Inside Out 2 (Ters Yüz 2) 2024 yılında sinema dünyasına damga vurdu. Şu an herkes bu filmi konuşuyor, yorumluyor, tartışıyor. Bu tartışmalardan biri de Riley'nin filmin sonundaki karanlık sırrı neydi ve neye atıfta bulundu? TikTok'ta filmleringucuadina hesap paylaştığı bir videoyla bunu açıkladı. Detaylar içerikte!

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