Dexter'ın Gençliğini Anlatan Diziden Gelen Görseller Hayranları Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı

'Dexter' dizisinin uyarlaması 'Dexter: Original Sin'in hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Patrick Gibson tarafından gençliği canlandırılan Dexter Morgan'dan ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı. Gelin önce o karelere, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.