Dexter'ın Gençliğini Anlatan Diziden Gelen Görseller Hayranları Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı
Dexter'ın Gençliğini Anlatan Diziden Gelen Görseller Hayranları Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı
'Dexter' dizisinin uyarlaması 'Dexter: Original Sin'in hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Patrick Gibson tarafından gençliği canlandırılan Dexter Morgan'dan ilk fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı. Gelin önce o karelere, sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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8 sezon boyunca televizyon dünyasında fırtına gibi esen 'Dexter' dizisinin yeni bir uyarlaması ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Orijinal 'Dexter'dan 15 yıl öncesini anlatan dizi, kan sıçrama analisti olan Dexter Morgan'ın öğrencilikten intikamcı bir seri katile dönüşümünü ekranlara taşıyor. 1991 yılında geçecek olan dizinin başrollerinde Patrick Gibson, Christian Slater ve Molly Brown oynuyor.
Çekimleri Miami'de süren diziden ilk kareler sosyal medyaya yayıldı. 10 bölümden oluşan 'Dexter: Original Sin' adlı dizide Dexter olarak izleyeceğimiz Patrick Gibson'ın fotoğrafları hayranlardan karışık yorumlar aldı.
Kimileri diziyi heyecanla beklediğini dile getirirken kimileri de hem diziyi hem oyuncuyu eleştirdi. Gelin ilk fotoğraflara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz Dexter'ın öğrencilik hayatını anlatan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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