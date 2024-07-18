Mia Goth'un Başrolde Oynadığı 'MaXXXine' Filmini İzleyenlerden Tepkiler
Mia Goth'un Başrolde Oynadığı 'MaXXXine' Filmini İzleyenlerden Tepkiler
Mia Goth'un başrolde oynadığı ve X serisinin üçüncü filmi olan 'MaXXXine' hayranlar tarafından merakla beklenilen bir yapımdı. Peki filmi izleyenler nasıl buldu? Eleştirmenlerin az da olsa olumlu bulduğu filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Ti West tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Mia Goth'un rol aldığı slasher filmi 'MaXXXine' geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.
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X ve Pearl'den sonra X serisinin üçüncü filmi olan yapım, bir katliamdan sağ kurtulmayı tek kişi olan Maxine'nin şöhret peşinde koşmasının hikayesini ekranlara taşıyor. Film 1980'li yılların Los Angeles'ında geçiyor.
Filmde Mia Goth'a, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito ve Kevin Bacon eşlik ediyor.
X üçlemesinin ilk iki filmi hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenilmişti. 'MaXXXine' ise eleştirmenler tarafından karışık yorumlar aldı. Film Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden sadece 6.5 puan alabildi.
Peki 'MaXXXine' filmini izleyen X kullanıcılarının yorumları ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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İzleyenin ya çok beğendiği ya da hiç beğenmediği bu film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İzlemeye gittiniz mi? Yorumlara buyrun!
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