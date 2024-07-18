Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Mia Goth'un Başrolde Oynadığı 'MaXXXine' Filmini İzleyenlerden Tepkiler

Mia Goth'un Başrolde Oynadığı 'MaXXXine' Filmini İzleyenlerden Tepkiler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 16:13

Mia Goth'un başrolde oynadığı ve X serisinin üçüncü filmi olan 'MaXXXine' hayranlar tarafından merakla beklenilen bir yapımdı. Peki filmi izleyenler nasıl buldu? Eleştirmenlerin az da olsa olumlu bulduğu filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ti West tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Mia Goth'un rol aldığı slasher filmi 'MaXXXine' geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

Ti West tarafından yazılıp yönetilen ve başrolünde Mia Goth'un rol aldığı slasher filmi 'MaXXXine' geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.

X ve Pearl'den sonra X serisinin üçüncü filmi olan yapım, bir katliamdan sağ kurtulmayı tek kişi olan Maxine'nin şöhret peşinde koşmasının hikayesini ekranlara taşıyor. Film 1980'li yılların Los Angeles'ında geçiyor.

X ve Pearl'den sonra X serisinin üçüncü filmi olan yapım, bir katliamdan sağ kurtulmayı tek kişi olan Maxine'nin şöhret peşinde koşmasının hikayesini ekranlara taşıyor. Film 1980'li yılların Los Angeles'ında geçiyor.

Filmde Mia Goth'a, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito ve Kevin Bacon eşlik ediyor.

Filmde Mia Goth'a, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey, Giancarlo Esposito ve Kevin Bacon eşlik ediyor.

X üçlemesinin ilk iki filmi hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenilmişti. 'MaXXXine' ise eleştirmenler tarafından karışık yorumlar aldı. Film Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden sadece 6.5 puan alabildi.

X üçlemesinin ilk iki filmi hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenilmişti. 'MaXXXine' ise eleştirmenler tarafından karışık yorumlar aldı. Film Rotten Tomatoes'da 10 üzerinden sadece 6.5 puan alabildi.

Peki 'MaXXXine' filmini izleyen X kullanıcılarının yorumları ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki 'MaXXXine' filmini izleyen X kullanıcılarının yorumları ne oldu? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.
twitter.com

14.

14.
twitter.com

15.

15.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16.

16.
twitter.com

17.

17.
twitter.com

İzleyenin ya çok beğendiği ya da hiç beğenmediği bu film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İzlemeye gittiniz mi? Yorumlara buyrun!

İzleyenin ya çok beğendiği ya da hiç beğenmediği bu film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İzlemeye gittiniz mi? Yorumlara buyrun!
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın