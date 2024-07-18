Mia Goth'un Başrolde Oynadığı 'MaXXXine' Filmini İzleyenlerden Tepkiler

Mia Goth'un başrolde oynadığı ve X serisinin üçüncü filmi olan 'MaXXXine' hayranlar tarafından merakla beklenilen bir yapımdı. Peki filmi izleyenler nasıl buldu? Eleştirmenlerin az da olsa olumlu bulduğu filmin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.