Böyle Detayların Hastasıyız: Inside Out Filmindeki Duyguların Yatak Odasında Neler Var?

Inside Out 2 vizyona girdiği andan itibaren Riley'nin duygularıyla ilgili her detay izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Bunlardan birisi de filmdeki duyguların yatak odası! Tiktok'ta Mösyö Taha, Inside Out filmindeki duyguların yatak odasındaki ayrıntıları tek tek anlattı. Gelin o videoya hep birlikte bakalım.