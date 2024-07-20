Böyle Detayların Hastasıyız: Inside Out Filmindeki Duyguların Yatak Odasında Neler Var?
Böyle Detayların Hastasıyız: Inside Out Filmindeki Duyguların Yatak Odasında Neler Var?
Inside Out 2 vizyona girdiği andan itibaren Riley'nin duygularıyla ilgili her detay izleyenlerin merak konusu haline geliyor. Bunlardan birisi de filmdeki duyguların yatak odası! Tiktok'ta Mösyö Taha, Inside Out filmindeki duyguların yatak odasındaki ayrıntıları tek tek anlattı. Gelin o videoya hep birlikte bakalım.
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Geçtiğimiz ay vizyona giren Inside Out 2 (Ters Yüz 2) gösterime girdiği andan itibaren hem izlenme hem de gişe hasılatı rekorları kırıyor. Ayrıca her ayrıntısıyla izleyenlerin dikkatini çekip şaşırtıyor.
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Daha önce sizlere Riley'nin karanlık sırrının halıyı yakmak olduğunu söylemiştik. Şimdi de sıra geldi Inside Out serisindeki duyguların yatak odasına!
Siz Inside Out 2'de hangi detayları fark ettiniz? Mesela Kaygı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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