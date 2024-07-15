'Inside Out 2' Filmi Hakkında Okuduktan Sonra Hoşunuza Gidecek Birbirinden İlginç Detaylar
'Inside Out 2' Filmi Hakkında Okuduktan Sonra Hoşunuza Gidecek Birbirinden İlginç Detaylar
Merhabalar. Geçtiğimiz ay vizyona giren Inside Out 2 (Ters Yüz 2) filmi sinema dünyasına damga vurdu. Film, gösterime girdiği andan itibaren hem izlenme hem de gişe hasılatı rekorları kırıyor. Peki tüm dünyayı sinema salonlarına çeken Inside Out 2'nin hikayesinde bizim bilmediğimiz, kıyıda köşede kalmış hangi bilgiler var? İşte bu içerikte onları sizin için derledik. 'Trivia' yani tırı vırı bilgiler IMDb ve Reddit'ten alınmıştır. Keyifle okumanızı dileriz.
Not: Filmi izlemeyenler için spoiler içerir.
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1. Neşe'nin yatağının yanında Bing Bong'un kilden yapılmış bir heykeli var.
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2. Filmin senaryosunun ilk taslağında Özgürlük, Aşk, Tutku ve Güç duyguları vardı. Ancak senaristler bunları Kaygı, Utanç, Bıkkınlık ve Gıpta ile değiştirdi.
3. Filmin ilk fragmanı internette 157 milyon görüntülenme alarak 2019 yapımı Frozen 2 filmini geride bıraktı. O film 116 milyon görüntülenme almıştı.
4. Neşe ve Üzüntü'nün kullandığı dürbün, aslında Oyuncak Hikayesi filmlerindeki Lenny karakteridir.
5. Inside Out 2 için Üzüntü karakterini seslendiren Phyllis Smith emekliydi. O yüzden Üzüntü'yü seslendirmek için bir şart öne sürdü. Los Angeles'a kadar seyahat etmeye niyeti olmadığı için Pixar'ın ona Missouri'de bir kayıt stüdyosu bulmasını istedi.
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6. Öfke'nin yatağının yanındaki rafta içinde bozuk paralar bulunan küçük bir "küfür kavonozu" bulunuyor.
7. İlk filmde Tiksinti ve Korku'yu seslendiren Mindy Kaling ve Bill Hader, yapımcılarla ödeme konusunda anlaşamadıkları için ikinci filmde seslendirme yapmayı reddetti.
8. Inside Out 2, ilk filminden tam 9 yıl sonra vizyona girdi ama filmin hikayesi bundan 12 yıl sonrasını anlatıyor.
9. Filmin ilk taslağında Riley'nin bir lise yetenek yarışmasına katılması düşünülüyordu ancak senaristler ilk filmde çok sık hokey oynadığı için senaryoyu onun hokey kampına gitmesi şeklinde değiştirdiler.
10. Gıpta, her elinde sadece 4 parmağı olan tek duygudur. Geri kalan duyguların her birinde 5 parmak vardır.
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11. Inside Out 2 yani Türkçe adıyla Ters Yüz 2'de Neşe'yi Aysun Topar, Kaygı'yı Aslı İnandık, Tiksinti'yi Suzan Acun İlhan, Korku'yu Murat Şen, Öfke'yi Ercan Demirel, Gıpta'yı Yaren Özaydın, Bıkkınlık'ı İrem Alnıaçık, Utanç'ı Oğuz Özoğul ve Üzüntü'yü Gupse Özay seslendirdi.
12. Inside Out 2, Kelsey Mann'ın ilk yönetmenlik denemesidir.
13. Bıkkınlık'ı seslendirmesi için Lily Gladstone, Sandra Hüller, Diane Kruger, Léa Seydoux ve Souheila Yacoub'a teklif götürüldü ancak 'Mavi En Sıcak Renktir' filminden tanıdığımız Adèle Exarchopoulos seslendirdi.
14. Orijinal duygular, Riley'nin zihninin kasasındaki karanlık sırla buluşur. Ancak Neşe, gizlenen sahnelerde onu tekrar ziyaret eder ve sırrı öğrenir. Riley'nin karanlık sırrı halıyı yakmasıdır.
15. Utanç, filmin sonuna kadar hiç konuşmuyor.
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