'Inside Out 2' Filmi Hakkında Okuduktan Sonra Hoşunuza Gidecek Birbirinden İlginç Detaylar

Merhabalar. Geçtiğimiz ay vizyona giren Inside Out 2 (Ters Yüz 2) filmi sinema dünyasına damga vurdu. Film, gösterime girdiği andan itibaren hem izlenme hem de gişe hasılatı rekorları kırıyor. Peki tüm dünyayı sinema salonlarına çeken Inside Out 2'nin hikayesinde bizim bilmediğimiz, kıyıda köşede kalmış hangi bilgiler var? İşte bu içerikte onları sizin için derledik. 'Trivia' yani tırı vırı bilgiler IMDb ve Reddit'ten alınmıştır. Keyifle okumanızı dileriz.

Not: Filmi izlemeyenler için spoiler içerir.