Set Çalışanı, Çekimler Yüzünden Biten 20 Yıllık Aşkın Hikayesini Anlattı!
Set Çalışanı, Çekimler Yüzünden Biten 20 Yıllık Aşkın Hikayesini Anlattı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine 'Hiç yayınlanmayan bir projede çalıştın mı?' sorusu gelen Yalçın, 20 yıllık bir aşkın bitmesine neden olan çekimleri anlattı.
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Set çalışanı Yener Yalçın'ı artık pek çoğumuz tanıyoruz. Kendisi TikTok hesabından setlerle ilgili gelen soruları yanıtlıyor.
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Dizi ve film setlerinde, hatta içeriğinde yaşanan pek çok bilgiye kendisi sayesinde hakim olduk.
Bu defa da kendisine "Hiç yayınlanmayan bir projede çalıştın mı?" diye soruldu.
Sektöre yeni girdiği dönemlerde bir proje olduğunu ve "teknik sebeplerden" yayınlanamadığını açıklayan Yalçın, bir aşk krizine yol açtıklarını anlattı.
20 yıldır uzun mesafe ilişkisi yaşayan çift tam buluşacakken, kameraları görünce adamın korkup kaçması sebebiyle ayrılmış!
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Bir çekim yüzünden biten 20 yıllık aşkın hikayesini buradan izleyebilirsiniz:
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