Set Çalışanı, Çekimler Yüzünden Biten 20 Yıllık Aşkın Hikayesini Anlattı!

Set çalışanı Yener Yalçın, TikTok hesabından kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine 'Hiç yayınlanmayan bir projede çalıştın mı?' sorusu gelen Yalçın, 20 yıllık bir aşkın bitmesine neden olan çekimleri anlattı.