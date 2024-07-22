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Evim Şahane'nin Mimarı Selim Bey'in Yaptığı Birbirinden Absürt Evleri Görünce Gözleriniz Kanayacak!

Evim Şahane'nin Mimarı Selim Bey'in Yaptığı Birbirinden Absürt Evleri Görünce Gözleriniz Kanayacak!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 12:22

Bir dönemin efsane programı Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Bey, yıllar sonra 'Yaptığım evlere girmekten korkuyorum', demişti. Selim Bey'in yaptığı ve programda yayınlanan en absürt evleri sizler için derledik!

Kaynak: https://x.com/tugce_inan_/status/1815...
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1. İlk olarak babaları ölen bir aileye yaptığı anı köşesi ile başlayalım!

1. İlk olarak babaları ölen bir aileye yaptığı anı köşesi ile başlayalım!

Çocuklarının "Gördüğümüz zaman üzülüyoruz" dediği babalarının fotoğraflarından oluşan kan desenli açılan anı köşesi yapmıştı.

Çocuklarının "Gördüğümüz zaman üzülüyoruz" dediği babalarının fotoğraflarından oluşan kan desenli açılan anı köşesi yapmıştı.

O anlar buyrun:

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2. Bu kitaplığı unutamıyoruz, gece rüyalarımıza giriyor.

2. Bu kitaplığı unutamıyoruz, gece rüyalarımıza giriyor.

3. Pembe severler...👇🏻

3. Pembe severler...👇🏻

4. Düğün fotoğraflarından oluşan masa...

4. Düğün fotoğraflarından oluşan masa...

5. Kullanıcıların "Epey niş bir iş" diyerek espri yaptıkları o oda...

5. Kullanıcıların "Epey niş bir iş" diyerek espri yaptıkları o oda...

6. Hayata toz pembe bakmayı sevenler için...

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7. Koltuklar işkence için mi?

7. Koltuklar işkence için mi?

8. Düşler odası giyinme odasını hatırladınız mı?

8. Düşler odası giyinme odasını hatırladınız mı?
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9. Yastıklar: "Neden?"

9. Yastıklar: "Neden?"
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