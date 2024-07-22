Evim Şahane'nin Mimarı Selim Bey'in Yaptığı Birbirinden Absürt Evleri Görünce Gözleriniz Kanayacak!

Bir dönemin efsane programı Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Bey, yıllar sonra 'Yaptığım evlere girmekten korkuyorum', demişti. Selim Bey'in yaptığı ve programda yayınlanan en absürt evleri sizler için derledik!