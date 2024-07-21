Survivor 2025 Bombası Geldi! Yeni Sezonda Yarışacak İki İsmin Belli Olduğu İddia Edildi!
Survivor 2025 Bombası Geldi! Yeni Sezonda Yarışacak İki İsmin Belli Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C9nKTaBIAhH/
Kıyasıya bir yarışın ardından Survivor sezonu noktaladı. Yeni sezonda kimlerin yarışacağı ise merak konusuydu. 2025 yılında Survivor'a katılacak 2 isim netleşti iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı bile. Bakın onlar kimmiş?
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Survivor All Star'ın 2024 şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Sezonun ardından yeni sezon için dedikodular çoktan başladı.
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Survivor izleyicisi sevdiği ve desteklediği yarışmacıları izlemek istiyor. Dolayısıyla yeni sezonda yarışacak isimler çok önemli.
Survivor 2025 için kadro yavaş yavaş belli oluyor. Bu kez sosyal medyada dolaşan iddialara göre iki isim kadroda yer alacak.
Bunlardan biri Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör, diğeri ise Survivor 2017 yarışmacısı Sabriye Şengül!
"masterbilgiofficial" adlı hesaptan yapılan paylaşıma göre, bu ikili büyük bir sürpriz yaşanmazsa yüzde yüz Survivor 2025 kadrosunda yer alacak.
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