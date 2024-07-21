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Survivor Damla Can'ın Paylaşımı İzleyiciden Tepki Aldı: "Meğer Aylarca Hepimizi Kandırmış!"

Survivor Damla Can'ın Paylaşımı İzleyiciden Tepki Aldı: "Meğer Aylarca Hepimizi Kandırmış!"

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 14:34

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Damla Can, yarışmada sık sık omuz sakatlığından yakınıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım 'Meğer bahanesi yalanmış' dedirtti.

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2024 Survivor All Star yarışmasının tanınmış isimlerinden Damla Can, yarışma süresince sıkça omuz sakatlığından bahsetmişti.

2024 Survivor All Star yarışmasının tanınmış isimlerinden Damla Can, yarışma süresince sıkça omuz sakatlığından bahsetmişti.

Ancak, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok tepki çekti.

Ancak, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok tepki çekti.

İzleyiciler, bu durumu "Aylarca bizi aldatmış" şeklinde yorumladılar.

İzleyiciler, bu durumu "Aylarca bizi aldatmış" şeklinde yorumladılar.

Yarışma boyunca, Damla Can omuz sakatlığından yakınıp durmuştu. Ama paylaşımında spor yaparken verdiği poz tepkilere neden oldu.

Yarışma boyunca, Damla Can omuz sakatlığından yakınıp durmuştu. Ama paylaşımında spor yaparken verdiği poz tepkilere neden oldu.

İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım...
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Sosyal medyadan paylaşıma gelen yorumlar..

Sosyal medyadan paylaşıma gelen yorumlar..
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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