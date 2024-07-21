Survivor Damla Can'ın Paylaşımı İzleyiciden Tepki Aldı: "Meğer Aylarca Hepimizi Kandırmış!"
Survivor Damla Can'ın Paylaşımı İzleyiciden Tepki Aldı: "Meğer Aylarca Hepimizi Kandırmış!"
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2024 Survivor All Star yarışmasının tanınmış isimlerinden Damla Can, yarışma süresince sıkça omuz sakatlığından bahsetmişti.
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Ancak, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, büyük bir ilgi uyandırdı ve birçok tepki çekti.
İzleyiciler, bu durumu "Aylarca bizi aldatmış" şeklinde yorumladılar.
Yarışma boyunca, Damla Can omuz sakatlığından yakınıp durmuştu. Ama paylaşımında spor yaparken verdiği poz tepkilere neden oldu.
İşte o paylaşım...
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Sosyal medyadan paylaşıma gelen yorumlar..
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