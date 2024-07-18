Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'inin İkonik Fotoğraflarıyla Oluşturulmuş "Hayırlı Cumalar" Mesajları!
Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'inin İkonik Fotoğraflarıyla Oluşturulmuş "Hayırlı Cumalar" Mesajları!
Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri öyle çok sevildi ki hayranları her hafta onun fotoğraflarından 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıyor. Sizler için yapılmış tüm Cüneyd Efendi'li postları derledik!
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1. Kızıl Goncalar'ın ilk sezonu bizim Cüneyd'e hayran olmamız için yetti.
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2. Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd'in bir din adamı olarak felsefi yönü esprilere konu oldu.
3. Hayranlarının bulduğu bu şahane yöntem ile her cuma gülümsediğimiz postlar yayınlanmaya devam ediyor.
4. Her birine ayrıca bayılacağınız ve herkese göndermek isteyeceğiniz bu komik caps'lere biz de çok gülüyoruz!
5. İşte sosyal medyada en çok görüntülenen Cüneyd'in hayırlı cumalar mesajları...
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14. Siz en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda buluşalım...
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